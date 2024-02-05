Стягнути понад мільярд гривень вимагають з "переможця" торгів на реконструкцію Шулявського мосту

852
Валерія Гуржий
share share

З "переможця" торгів на реконструкцію розвʼязки на Шулявці вимагають стягнути 1,1 мільярда гривень.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Встановлено, що КП Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва через систему Prozorro провела торги на проведення робіт з реконструкції розв’язки. У результаті цих торгів переможцем "визнали" приватне товариство, з яким Дирекція уклала договір на 598,5 млн грн.

Пізніше, шляхом укладення додаткових угод, строк виконання робіт було продовжено, і ціна робіт зросла у майже 2 рази. На початок 2024 року це приватне товариство вже отримало понад 1,1 млрд грн за виконані роботи.

Разом з цим встановлено, що компанія-переможець зазначених торгів та ще одне приватне товариство змовились, внаслідок чого спотворили результати торгів. У зв'язку з цим прокуратура просить суд визнати недійсними рішення тендерного комітету та договір генерального підряду, а також стягнути з "переможця" торгів одержані з місцевого бюджету кошти в сумі понад 1,11 млрд грн.

Раніше ми писали, що 31 жовтня на Шулявці відновили рух транспорту під Дегтярівським шляхопроводом.

Як відомо, 30 вересня на Шулявці під час ремонтних робіт впали декілька прольотів Дегтярівського мосту. Цими вихідними, 28-29 жовтня, бригади змонтували нові 28 балок на обох шляхопроводах.

Фото: facebook.com/shuliavsky.bridge

Як думаєте це всі виявлені махінації на цьому об'єкті?
Опубліковано: 05 лютого 2024
share share
На Оболоні з'явилися блокпости: Що відбувається На Оболоні з'явилися блокпости: Що відбувається У Львові оновлення радянських табличок на пам'ятках архітектури може призвести до пошкодження фасадів У Львові оновлення радянських табличок на пам'ятках архітектури може призвести до пошкодження фасадів У київському Будинку художника пробили новий вхід і встановили пластикові двері: фото У київському Будинку художника пробили новий вхід і встановили пластикові двері: фото Біля Хрещатика відкриють корейський заклад вуличної їжі Street Kim Kimchi Біля Хрещатика відкриють корейський заклад вуличної їжі Street Kim Kimchi Майлі Сайрус та Біллі Айліш: дивіться, хто став переможцями "Ґреммі-2024" Майлі Сайрус та Біллі Айліш: дивіться, хто став переможцями "Ґреммі-2024" У Львові облаштують парк з озером площею понад 3 га У Львові облаштують парк з озером площею понад 3 га На Венеційському бієнале Україна представить павільйон "Плетіння сіток": у ньому буде 4 проєкти На Венеційському бієнале Україна представить павільйон "Плетіння сіток": у ньому буде 4 проєкти Біля НСК «Олімпійський» запрацював паб BeerGen Біля НСК «Олімпійський» запрацював паб BeerGen
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.