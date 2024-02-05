Стягнути понад мільярд гривень вимагають з "переможця" торгів на реконструкцію Шулявського мосту

З "переможця" торгів на реконструкцію розвʼязки на Шулявці вимагають стягнути 1,1 мільярда гривень.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Встановлено, що КП Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва через систему Prozorro провела торги на проведення робіт з реконструкції розв’язки. У результаті цих торгів переможцем "визнали" приватне товариство, з яким Дирекція уклала договір на 598,5 млн грн.

Пізніше, шляхом укладення додаткових угод, строк виконання робіт було продовжено, і ціна робіт зросла у майже 2 рази. На початок 2024 року це приватне товариство вже отримало понад 1,1 млрд грн за виконані роботи.



Разом з цим встановлено, що компанія-переможець зазначених торгів та ще одне приватне товариство змовились, внаслідок чого спотворили результати торгів. У зв'язку з цим прокуратура просить суд визнати недійсними рішення тендерного комітету та договір генерального підряду, а також стягнути з "переможця" торгів одержані з місцевого бюджету кошти в сумі понад 1,11 млрд грн.



Раніше ми писали, що 31 жовтня на Шулявці відновили рух транспорту під Дегтярівським шляхопроводом.

Як відомо, 30 вересня на Шулявці під час ремонтних робіт впали декілька прольотів Дегтярівського мосту . Цими вихідними, 28-29 жовтня, бригади змонтували нові 28 балок на обох шляхопроводах.

Фото: facebook.com/shuliavsky.bridge