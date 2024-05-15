Пивоварню Шульца на Деміївці позбавили статусу памʼятки архітектури

Київський окружний адміністративний суд позбавив статусу памʼятки архітектури комплекс пивоварні Шульца 1860 року.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Пивоварня Шульца розташована на Голосіївському проспекті, 8. Це одна з найстаріших броварень міста та приклад унікальної промислової архітектури Києва.

“Останнє десятиліття памʼятка належала “Фонду національного добробуту Криму”. Одним із його співзасновникові є діючий міністр оборони – Рустем Умеров”, – зазначив активіст.

Рішення позбавити пивоварню стасусу памʼятки ухвалив суддя КОАС Сергій Дудін. Він же у 2023 році дозволив будівництво на місці історичної садиби Зеленських 1890 року, зазначає Перов.

Департамент охорони культурної спадщини КМДА, а також Міністерство культури та інформаційної політики України можуть подати апеляційну скаргу на рішення до кінця травня 2024 року.

Нагадаємо, у березні минулого року стало відомо, що на місці пивзаводу Шульца планують збудувати кримськотатарський культурно-освітній комплекс на 5000 осіб на території в 30 тисяч кв.м.

Вже у квітні Київська міська прокуратура наклала арешт на комплекс історичних будівель колишньої пивоварні Шульца. Тепер за законом демонтувати історичні будівлі не можна.

А у вересні 2023 року комплекс історичних будівель пивоварного заводу родини Шульца визнали об'єктом культурної спадщини Києва.

У травні Фонд національного добробуту Криму звернувся до суду, щоб позбавити будівлю статусу памʼятки .

Фото: Дмитро Перов