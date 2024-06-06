Дивіться, який вигляд має демонтований тунель метро під Либідською площею

Компанія "Автострада" завершила демонтаж аварійної ділянки тунелю метро під Либідською площею та почала укріплення залізобетонною "сорочкою" частин старого тунелю, які прилягають до аварійної ділянки з обох боків.

Про це повідомив власник компанії "Автострада" Максим Шкіль.

Підтримувальна "сорочка" – це залізобетонна труба, яка повністю повторить округлу геометрію тунелю, що загалом підсилить проблемну ділянку. За його словами, перед початком посилення тунелю цією сорочкою виконали ряд підготовчих робіт: поверхню бетонних тюбінгів було ретельно зачищено, щоб виявити недоліки та деформації кільцевої оправи.

Оскільки тунель обводнений, потрібно було ретельно герметизувати всі шви, найменші тріщини та щілини в оправі. Тому спочатку через спеціальні ін’єкційні пакери, попередньо встановлені в оправу тунелю, було проведено нагнітання двокомпонентної поліуретанової смоли, яка при контакті з водою збільшується у декілька разів і заповнює найдрібніші пори.

Після цього в кесони тюбінгів було встановлено армокаркас та розпочато процес торкретування – набризк готового пластичного бетонного розчину на підготовлену поверхню. Як це відбувається: бетонна суміш з водою та пластифікаторами подається в приймальний бункер насоса і транспортується до торкрет-форсунки, де змішується із затверджувачами і під високим тиском подається на поверхню. Пластичний бетонний розчин при “мокрому” торкретуванні добре заповнює поглиблення тюбінгів та замикає в собі вже частково гідратований цемент, що значно покращує зчеплення з поверхнею оправи тунелю.

По завершенню торкретування також влаштують гідроізоляцію, встановлять металеві радіальні каркаси та приступлять до безпосереднього спорудження посилення тунелю монолітною набризк-бетонною "сорочкою", яка також виконуватиметься методом "мокрого" торкретування.

Він додав, що роботи з відновлення тунелю між “Либідською” та “Деміївською” проводяться цілодобово та без вихідних.

Перегін між станціями "Деміївська" та "Либідська" закрили у грудні 2023 року. Це було зроблено з міркувань безпеки пасажирів – у тунелі виявили розгерметизацію, що призвело до підтоплення.

20 березня 2024 року мер Віталій Кличко заявив, що роботи між станціями “Либідська” і “Диміївська” виконано на 40% . Також влада заявляла, що тунель між цими станціями відремонтують до кінця літа .

Фото: Максим Шкіль