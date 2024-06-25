У Києві створили комісію з погодження ескізів і розміщення муралів

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Ірина Маймур
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У Києві працюватиме комісія з погодження ескізів і розміщення муралів.

Про це повідомила Київська міська рада.

Постійна комісія Київської міської ради з питань культури, туризму та суспільних комунікації підтримала відповідний проєкт.

Комісія діятиме за відкритою процедурою. У погодженні нових муралів вона враховуватиме різні чинники: мету та концепцію, художню та культурну цінність, актуальність та соціальний вплив, інтеграцію в урбаністичний простір тощо.

Комісія відхилятиме ескізи та локації нових муралів, якщо:

  • стінопис містить рекламу або заборонену інформацію;
  • мурал планують намалювати на фасаді будівлі, яка є об'єктом культурної спадщини.

До складу комісії увійдуть мистецтвознавці, урбаністи, краєзнавці, архітектори, культурологи та фахівці в галузі охорони пам’яток, а також представники профільних департаментів міської ради та КМДА.

Про створення комісії з розміщення нових муралів стало відомо у березні.

Раніше Київрада наклала тримісячний мораторій на створення муралів у Києві. Це сталося після кількох скандалів, пов'язаних з безконтрольним створенням муралів, зокрема, на історичних будівлях Києва. Найбільше обурення киян викликали мурали художниці Євгенії Фуллен, яка малювала, зокрема, на стінах будинку на Січових Стрільців та на модерністській будівлі на Виноградарі.

Фото: Шевченківська РДА/Facebook

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Опубліковано: 25 червня 2024
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