У Києві створили комісію з погодження ескізів і розміщення муралів

У Києві працюватиме комісія з погодження ескізів і розміщення муралів.

Про це повідомила Київська міська рада.

Постійна комісія Київської міської ради з питань культури, туризму та суспільних комунікації підтримала відповідний проєкт.

Комісія діятиме за відкритою процедурою. У погодженні нових муралів вона враховуватиме різні чинники: мету та концепцію, художню та культурну цінність, актуальність та соціальний вплив, інтеграцію в урбаністичний простір тощо.

Комісія відхилятиме ескізи та локації нових муралів, якщо:

стінопис містить рекламу або заборонену інформацію;

мурал планують намалювати на фасаді будівлі, яка є об'єктом культурної спадщини.

До складу комісії увійдуть мистецтвознавці, урбаністи, краєзнавці, архітектори, культурологи та фахівці в галузі охорони пам’яток, а також представники профільних департаментів міської ради та КМДА.

Про створення комісії з розміщення нових муралів стало відомо у березні.

Раніше Київрада наклала тримісячний мораторій на створення муралів у Києві. Це сталося після кількох скандалів, пов'язаних з безконтрольним створенням муралів , зокрема, на історичних будівлях Києва. Найбільше обурення киян викликали мурали художниці Євгенії Фуллен, яка малювала, зокрема, на стінах будинку на Січових Стрільців та на модерністській будівлі на Виноградарі .

Фото: Шевченківська РДА/Facebook