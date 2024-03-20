У Києві створять комісію, яка буде погоджувати ескізи й локації нових муралів

У Києві створять експертну комісію, яка буде погоджувати ескізи та локації нових муралів.

Про це повідомили в Київраді.

До комісії увійдуть депутати, представники КМДА, постійних комісії Київради та громадськість. Також залучать експертів у галузях мистецтвознавства, мовознавства, краєзнавства, архітектури та охорони пам’яток.

"Така синергія та об'єднання зусиль нададуть можливість врегулювати надзвичайно актуальне в місті Києві питання погодження ескізів та локацій розміщення монументальних розписів на будівлях і спорудах міста", — зазначають у Київраді.

Недомальований мурал авторства Євгенії Фуллен на історичній будівлі на Січових Стрільців

Раніше Київрада наклала тримісячний мораторій на створення муралів у Києві. Це сталося після кількох скандалів, пов'язаних з безконтрольним створенням муралів, зокрема, на історичних будівлях Києва. Найбільше обурення киян викликали мурали художниці Євгенії Фуллен, яка малювала, зокрема, на стінах будинку на Січових Стрільців та на модерністській будівлі на Виноградарі.

Попри мораторій, художниця Фуллен планує намалювати у Києві мурал із Залужним.