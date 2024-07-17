Міст Метро за майже 2 млрд грн відремонтує турецька компанія Onur.

Київавтодор підписав із нею договір 15 липня, йдеться на сайті публічних закупівель Prozorro.

Onur має провести реставрацію з пристосуванням автопроїздів, зокрема будівництво трубопроводів, ліній зв’язку й електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, а також вирівнювання поверхонь.

Вартість робіт — 1,995 млрд грн. Вони мають початися цьогоріч, а закінчитися до 31 грудня 2026 року.

Нагадаємо, що попередня вартість робіт була більшою — 2 млрд 9 млн грн.

Проєкт капітального ремонту мосту Метро Київська міськдержадміністрація затвердила 2019 року. Також на 2024 рік було заплановано роботи з посилення опор мосту.

Раніше ми писали, що у липні 2023 року на мостах Метро і Патона зафіксували пошкодження. Тоді тодішній очільник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський заявляв, що міст Метро перебуває у важкому стані та потребує ремонту.

Після цього в КМДА повідомили, що ремонт мосту Метро заплановано на 2024-ий. Міська влада попередила, що “червону” гілку підземки не закриватимуть через ремонт мосту Метро.

Фото: Andriy155/Вікіпедія