У Києві зносять садибу Зеленських – активісти викликали поліцію

На вул. Кониського, 22 у Києві почали знесення історичної садиби Зеленських.

Про це повідомляє активіст Дмитро Перов.

Садибу Зеленських у Києві почали зносити. Фото: Дмитро Перов

Активісти викликали поліцію. Перов закликав киян підходити до садиби. “Будемо зупиняти техніку”, – написав він.

У червні Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовився зупиняти дію рішення Київського окружного адмінсуду щодо видачі дозволу на будівництво ЖК "Тургєневь" на місці садиби Зеленських. А у КМДА заявили, що не заборонятимуть будівництво ЖК “Тургеневъ” на місці садиби Зеленських.

Садибу Зеленських було збудовано у 1890 р. на замовлення купця Василя Маліна. Ця дерев'яна, обкладена цеглою будівля – одна з найстаріших споруд вулиці. У період з 1911 по 1915 рр. тут проживала сім'я заможних міщан Зеленських. Нині на місці історичної пам’ятки планують спорудити 12-поверховий ЖК "Тургеневъ".

Раніше ми писали, що забудовник готує садибу Зеленських до зносу і стверджує, що вона не має історичної та архітектурної цінності.

Фото: Дмитро Перов