Кияни вийшли на мітинг через незаконне знесення садиби Зеленських

20 липня сотні людей зібралися на акцію протесту під стінами КМДА після знесення історичної садиби Зеленських.

Про це пише NE:Urban.

Вони тримали плакати з написами “досить руйнувати Київ”, “ні свавіллю Київради”, “Новий мурашник не наблизить перемогу” тощо. Після мітингу біля КМДА учасники акції вирушили на вулицю Кониського, 22, де була розташована історична будівля.

Акцію протесту ініціював активіст Дмитро Перов.

Раніше Департамент охорони культурної спадщини КМДА заявив, що знесення садиби відбулося несанкціоновано , і звернувся до правоохоронців з вимогою притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, що 19 липня забудовник ЖК “Тургеневъ” зніс двоповерхову садибу Зеленських 1890 року будівництва.

Садиба Зеленських — дерев'яна, облицьована цеглою будівля. Вона була збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна та прославилась завдяки проживанню тут сім'ї заможних міщан Зеленських у період з 1911 по 1915 роки.

У червні Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовився зупиняти дію рішення Київського окружного адмінсуду щодо видачі дозволу на будівництво ЖК "Тургєневь" на місці садиби Зеленських. А у КМДА заявили, що не заборонятимуть будівництво ЖК “Тургеневъ” на місці садиби Зеленських.

Тепер на місці історичної пам’ятки планують спорудити ЖК “Тургеневъ”.

Фото: NE:Urban