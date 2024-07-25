У Києві створили робочу групу, яка вирішуватиме, як відновити Житній ринок.

Про це повідомляють в КМДА.

Очолив групу заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. Також до неї увійшли голова ГО “Культ-Фуд” Євген Клопотенко, гендиректор Житнього ринку Ігор Цеханський, народна дептутатка Ганна Бондар та інші.

Група проаналізує, як привести будівлю ринку до належного технічного стану. Її головне завдання — зберегти призначення споруди й архітектурне рішення та водночас зробити Житній ринок сучасним і функціональним.

Перше засідання робочої групи відбудеться найближчим часом. За його результатами підготують пропозиції щодо майбутнього оновлення і концепції ринку, а також умов ймовірного конкурсу оренди. Пропозиції нададуть меру Києва.

Нагадаємо, що приміщення ринку за цією адресою збудували ще в 1980 році.

Раніше ми писали, що 19 березня влада оголосила конкурс оренди Житнього ринку на 15 років. На подання заявок виділили всього 5 днів, а про сам конкурс стало відомо з оголошення на сайті Національної електронної біржі.

Ресторатор Євген Клопотенко, який до того проводив громадські слухання на тему розвитку Житнього, навіть оголосив пошук інвесторів , які могли би взяти участь у конкурсі.

А вже 21 березня 2024 року стало відомо, що термін подання заяв на аукціон продовжили на 25 днів. Після чого було прийнято рішення щодо перенесення аукціону з оренди приміщень на Житньому ринку на квітень.

Згодом КМДА все ж скасувала аукціон з оренди Житнього ринку, який мав відбутися 15 квітня. А за деякий час інвестиційна компанія Inzhur повідомила, що хоче викупити Житній ринок .

Фото: УНІАН