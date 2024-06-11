Українська компанія планує приватизувати Житній ринок за 300 млн гривень

Українська інвестиційна компанія Inzhur має намір викупити Житній ринок.

Про це заявив засновник компанії Inzhur Андрій Журжій у інтерв’ю Forbes Україна.

Наразі компанія запустила продаж інвестиційних сертифікатів попри відсутність рішення Київради про продаж. Проте власник Inzhur впевнений, що Житній ринок вдасться виставити на торги.

“У непублічний спосіб ми уже поспілкувалися з депутатами Київської міської ради, давши зрозуміти, що плануємо звертатися з проханням виставити об’єкт на прозорі торги”, — заявив Андрій Журжій.

Інвестиційний фонд створили сьомого червня. Інвесторам пропонують зробити внесок від чотирьох тисяч гривень і обіцяють 10% річних у доларах.

У Inzhur стверджують , що за чотири дні від запуску збору громадяни інвестували у проєкт понад сім мільйонів гривень, купивши 7490 інвестиційних сертифікатів. Всього планують зібрати 300 млн гривень.

Із цією сумою планують піти на конкурс з продажу Житнього ринку. В Inzhur сподіваються, що влада все ж його оголосить.

“Якщо ініціатива йтиме не від міської ради, а від суспільства, то влада не зможе уникнути запиту містян на зміни і таки погодиться виставити Житній на аукціон”, — впевнений Андрій Журжій.

Якщо ж станеться так, що аукціон не відбудеться, інвесторам запропонують забрати гроші або інвестувати в інші проєкти.

У компанії запевняють, що не мають на меті змінювати цільове призначення ринку, його архітектуру чи площу.

“Це буде сучасний ринок їжі з ресторанами, фудкортами і локаціями, де можна буде проводити різні публічні заходи. Все, що ми оновлюватимемо, ремонтуватимемо і встановлюватимемо, буде вміщено у рамки концепції “центр тяжіння мешканців та гостей Києва”, — каже Андрій Журжій.

Раніше ми писали, що 19 березня стало відомо, що влада оголосила конкурс оренди Житнього ринку на 15 років. На подання заявок виділили всього 5 днів, а про сам конкурс стало відомо з оголошення на сайті Національної електронної біржі.

Ресторатор Євген Клопотенко, який до того проводив громадські слухання на тему розвитку Житнього , навіть оголосив пошук інвесторів , які могли би взяти участь у конкурсі.

А вже 21 березня 2024 року стало відомо, що термін подання заяв на аукціон продовжили на 25 днів. Після чого було прийнято рішення щодо перенесення аукціону з оренди приміщень на Житньому ринку на квітень.

Згодом КМДА все ж скасувала аукціон з оренди Житнього ринку , який мав відбутися 15 квітня.

Фото: Житній ринок