Тендер на ремонт “Охматдиту” виграла маловідома компанія із завищеними цінами.

Про це повідомили журналісти проєкту “Наші гроші”.

Йдеться про ТОВ “Буд-технолоджі”. Компанія запропонувала відновити лікарню за 307 мільйонів гривень.

“Охматдит” оголосив переможця конкурсу 31 липня, свої пропозиції подали 14 компаній. Із 14 учасників конкурсу пропозиція від “Буд-технолоджі” була третьою за дорожнечею. Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше – від 42 до 286 млн грн.

За даними “Наших грошей” від учасників конкурсу, у фінал були відібрані фірми “ДАК” (310 млн грн) із групи “Альтіс” Олександра Глімбовського, “Буд-технолоджі” (307 млн грн) із групи Sensar запорізького забудовника Марка Марченка та “Мега профіт груп” (220 млн грн) Олексія Ломакіна і Юлії Кузьменко.

Аналіз показав, що з десяти дешевших пропозицій щонайменше сім містили повністю заповнені комерційні пропозиції з вказанням цін за різні види робіт.

Замовник довірив фірмі “Столична правова фундація” провести “юридичний аналіз переможця з приводу доброчесності” і зрештою обрав “Буд-технолоджі” підрядником.

Найбільшу вартість робіт переможець тендера вказав за ремонт фасадних панелей "Reynaers" на будівлі Сучасного лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ "Охматдит" та оздоблення внутрішніх стін НР-панелями. У "Буд-технолоджі" кожна з цих категорій робіт коштує понад 100 мільйонів гривень, хоча в інших фірм суми були удвічі менші.

До того ж “Буд-технолоджі” вказала лише оренду такої будівельної техніки: автокран “Кама”, MAN з маніпулятором та Екскаватор JCB. Жоден із цих механізмів не може бути використаний для монтажу фасадів вище другого поверху. Також фірма не завантажила жодних даних про обладнання для монтажу плитки.

Також фірма “Ріола-модуль”, яка й виконувала будівництво цього корпусу, у своїй тендерній пропозиції (179 млн грн) повідомила, що після удару ракетою вона вже встигла безкоштовно виконати ремонт так званих "чистих приміщень" (операційних тощо). Вже частково замінені конструкції стін та стель, пошкоджений лінолеум. Журналісти припускають, що обсяги ремонту за гроші благодійників можуть бути завищені.

Наразі у МОЗ анонсували перевірку умов тендеру та звернулися до правоохоронних органів. Також заявили, що договір на відбудову корпусу із переможцем тендера ще не підписаний, а частина зібраних коштів на відновлення “Охматдиту” була акумульована на рахунку БО “Благодійний фонд “Охматдит” – здорове дитинство”.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві постраждала дитяча лікарня "Охматдит".

Того ж дня майже 100 дітей з Охматдиту були транспортовані до інших медзакладів Києва, для продовження лікування. Крім того, діти, які мають до цього покази, зможуть пройти лікування за кордоном. Внаслідок прямого ракетного влучання по Охматдиту зруйновано корпус токсикології, ще пʼять корпусів, зокрема хірургічний, пошкоджені. Також частково пошкоджена єдина в країні онкогематологічна лабораторія.

Фото: Богдан Кутєпов/УП