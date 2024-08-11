Петиція про повернення скульптури “Дівчина на подушках” на Пейзажну алею набрала голоси

Петиція з вимогою повернути скульптуру “Дівчина на подушках” на Пейзажну алею набрала 6 тисяч необхідних голосів.

Про це йдеться на сайті Київради.

Автор петиції активіст Дмитро Перов просить відновити композицію й залучити до процесу її автора Костянтина Скритуцького.

“Дівчинку на подушках” просто вандально розтрощили. Згоду на демонтаж автор не надавав. Рештки скульптурної композиції робітники вивезли в невідомому напрямку”, — написав Дмитро Перов.

Він додав, що раніше так само пошкодили павільйон “Квіти України”. Тоді автор Микола Левчук не давав згоду на реконструкцію памʼятки в офісний центр.

Нагадаємо, що 7 червня 2024 року у Києві на Пейзажній алеї демонтували скульптуру Констянтина Скритуцького “Дівчина на подушках”.

Демонтовувала об’єкт група людей, один з яких назвався адвокатом ГО, проте ніяких документів не надав. За його словами, скульптуру демонтували, бо вона в аварійному стані і автор відмовився від ремонту. За словами Скритуцького, це не відповідає дійсності, оскільки його ніхто не питав.

Через певний час стало відомо, що на Пейзажній алеї встановили нову скульптуру “янгол” митця В'ячеслава Дідківського на місці демонтованої “дівчини на подушках”.

Пізніше депутатка Київради Євгенія Кулеба повідомляла , що скульптуру “дівчина на подушках” вирішили демонтувати, бо її автор Костянтин Скритуцький нібито запросив надто високу ціну за її реставрацію.

Фото: Вікіпедія