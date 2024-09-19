Кличко розповів, чи під'єднають світлофори у Києві до ліній критичної інфраструктури

Міський голова Києва Віталій Кличко у відповіді на петицію киян, які закликали під'єднати світлофори у місті до ліній критичної інфраструктури, повідомив, що наразі цього зробити неможливо.

Він наголошує, що оператором системи розподілу електричної енергії в місті є ДТЕК Київські електромережі, які й застосовують графіки аварійного відключення світла. Участь у графіках погодинного відключення електроенергії об’єктів забезпечення життєдіяльності населених пунктів вирішується щодо кожного об’єкта разом з місцевими органами виконавчої влади.

Відключення здійснюється не окремих об’єктів, а ліній, до яких вони приєднані без можливості вибіркового відключення споживачів. Отже, вибіркове залишення в роботі ліній, які живлять світлофорні об’єкти на території міста Києва та підлягають повному відключенню, неможливе.

"Умови для можливості підключення світлофорів столиці до першої категорії надійності електропостачання струмоприймачів можливі виключно за умови внесення відповідних змін до ДБН, що не належить до компетенції Київради та її виконавчого органу", – сказано у відповіді на петицію.

За його словами, також варто враховувати, що зміна точки підключення світлофорів ускладнене необхідністю розробки проєктно-кошторисної документації, узгодження проєкту з відповідними органами, забезпечення виконання будівельних робіт з прокладання кабелю електроживлення та відновлення благоустрою території, де проводились будівельні роботи.

Враховуючи терміни розробки проєктно-кошторисної документації, її узгодження та виконання будівельних робіт, у разі безумовного сприяння всіх відповідальних органів державної влади, зміна точки приєднання усіх світлофорних об’єктів, що перебувають на балансовому утриманні триватиме декілька років та може коштувати від 2 до 4 мільярдів гривень.

У той же час вже було встановлено понад 280 шаф резервного живлення, які подовжують роботу світлофорів у період відключення електроживлення. У поточному році вже встановлено 77 шаф резервного живлення, що мають змогу підтримувати роботусвітлофорів до 24 годин, при цьому час їх повного заряду складає до 5 годин.

Нагадаємо, що нещодавно кияни зареєстрували петицію із закликом встановити на світлофорах сонячні панелі.