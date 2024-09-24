Кличко відхилив третю петицію проти будівництва підземного паркінгу на Прирічній
Міський голова Києва Віталій Кличко відхилив третю петицію проти будівництва підземного паркінгу на вулиці Прирічній на Оболоні.
Про це повідомляють у ГО “Парк Прирічна”.
Автори петиції пропонували облаштувати паркінг на іншій вулиці й натомість зберегти зелену зону на Прирічній.
Вони пропонували:
- замість автозаправної станції на пр. Володимира Івасюка, 2 побудувати багаторівневий паркінг;
- опрацювати нові альтернативні місця для зон паркування, зокрема на проспекті Івасюка, 12-Г, що між “Сільпо” й McDonald's, а також перед Інститутом гідробіології;
- скасувати розпорядження щодо будівництва підземно-наземного паркінгу на вулиці Прирічній;
- захистити косу затоки Собаче Гирло від капітальної забудови й зробити її частиною ландшафтного заказника місцевого значення “Затока “Наталка”.
У ГО “Парк Прирічна” зазначають, що міський голова відхилив їхню петицію “без врахування думки киян та будь-яких публічних обговорень”.
У відповіді на петицію зазначено, що земельні ділянки, які пропонують кияни, не можна використати як альтернативні для побудови паркінгу, бо в них інші функціональні призначення.
Ці ділянки розташовані на досить значній відстані від зони рекреаційного призначення парку “Наталка” й не можуть слугувати укриттям для його відвідувачів.
“Запропоновані нами ділянки (в сотнях метрах) від парку “Наталка”, мосту-хвилі та центрального входу на острів Оболонський знаходяться далеко, а от “аквапаркінг” (нагадаємо, за понад 2 км) — це близько”, — зазначають активісти.
Крім цього, у відповіді на петицію зазначили, що змінювати межі ландшафтного заказника місцевого значення “Затока Наталка” й внести косу затоки Собаче Гирло до її складу не можна відповідно до чинного законодавства.
Попри негативну відповідь міського голови Києва, у ГО ”Парк Прирічна” кажуть, що не збираються відступати і далі блокуватимуть будівництво “аквапаркінгу”.
Нагадаємо, що у березні 2023 року стало відомо, що на вулиці Прирічній хочуть збудувати трирівневий паркінг, для цього виділять із місцевого бюджету 120 мільйонів гривень.
Активісти додають, що майбутній багаторівневий паркінг буде розташований у зоні регулярного підтоплення й уже назвали його “аквапаркінгом”.
Активісти неодноразово виступали проти будівництва паркінгу на Прирічній, адже хочуть, щоб на цій території створили парк “Прирічна” без жодних забудов.
Задля збереження рекреаційної зони активісти подали до суду на Київраду та створили громадську організацію.
Фото: КМДА