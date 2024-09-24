Кличко відхилив третю петицію проти будівництва підземного паркінгу на Прирічній

Міський голова Києва Віталій Кличко відхилив третю петицію проти будівництва підземного паркінгу на вулиці Прирічній на Оболоні.

Про це повідомляють у ГО “Парк Прирічна”.

Автори петиції пропонували облаштувати паркінг на іншій вулиці й натомість зберегти зелену зону на Прирічній.

Вони пропонували:

замість автозаправної станції на пр. Володимира Івасюка, 2 побудувати багаторівневий паркінг;

опрацювати нові альтернативні місця для зон паркування, зокрема на проспекті Івасюка, 12-Г, що між “Сільпо” й McDonald's, а також перед Інститутом гідробіології;

скасувати розпорядження щодо будівництва підземно-наземного паркінгу на вулиці Прирічній;

захистити косу затоки Собаче Гирло від капітальної забудови й зробити її частиною ландшафтного заказника місцевого значення “Затока “Наталка”.

У ГО “Парк Прирічна” зазначають, що міський голова відхилив їхню петицію “без врахування думки киян та будь-яких публічних обговорень”.

У відповіді на петицію зазначено, що земельні ділянки, які пропонують кияни, не можна використати як альтернативні для побудови паркінгу, бо в них інші функціональні призначення.

Ці ділянки розташовані на досить значній відстані від зони рекреаційного призначення парку “Наталка” й не можуть слугувати укриттям для його відвідувачів.

“Запропоновані нами ділянки (в сотнях метрах) від парку “Наталка”, мосту-хвилі та центрального входу на острів Оболонський знаходяться далеко, а от “аквапаркінг” (нагадаємо, за понад 2 км) — це близько”, — зазначають активісти.

Крім цього, у відповіді на петицію зазначили, що змінювати межі ландшафтного заказника місцевого значення “Затока Наталка” й внести косу затоки Собаче Гирло до її складу не можна відповідно до чинного законодавства.

Попри негативну відповідь міського голови Києва, у ГО ”Парк Прирічна” кажуть, що не збираються відступати і далі блокуватимуть будівництво “аквапаркінгу”.

Нагадаємо, що у березні 2023 року стало відомо, що на вулиці Прирічній хочуть збудувати трирівневий паркінг , для цього виділять із місцевого бюджету 120 мільйонів гривень.

Активісти додають, що майбутній багаторівневий паркінг буде розташований у зоні регулярного підтоплення й уже назвали його “аквапаркінгом”.

Активісти неодноразово виступали проти будівництва паркінгу на Прирічній , адже хочуть, щоб на цій території створили парк “Прирічна” без жодних забудов.

Задля збереження рекреаційної зони активісти подали до суду на Київраду та створили громадську організацію.

Фото: КМДА