На Сирці зупинять роботу брухтоспалювального заводу через шкідливі викиди

Міський голова Києва Віталій Кличко підтримав петицію, у якій кияни закликали припинити діяльність брухтоспалювального заводу ТОВ "АДМ" через шкідливі викиди.

Йдеться про підприємство, яке розташоване на вулиці Сирецькій, 33 від викидів якого страждають жителі Сирця, Куренівки, Нивок, Оболоні, та Лук'янівки.

У петиції йдеться, що підприємство отримало від міської влади безстроковий дозвіл на виплавку продукції з чистого алюмінію, але натомість скуповує металолом з різними домішками та переплавляє його у промислових масштабах. При цьому невідфільтровані викиди завод часто здійснює повз трубу — через дах та інші отвори цеху.

Завод працює цілодобово, але найбільше викидів здійснюють у нічний час, а отруйні частки вітер розносить усім містом. Через це жителі сусідніх районів жаліються на погіршення стану здоров'я, алергічні реакції, загострення хронічних хвороб, в тому числі онкологічних. Адже сморід та кіптява від горіння не відфільтровуються належним чином, тому мешканці постійно відчувають в повітрі концентрований сморід горілої фарби, гуми, пластику.

З відповіді на петицію відомо, що дозвіл на викиди ТОВ "АДМ" отримав у 2020 році. Після чого завод, нібито, встановив більш ефективну систему очищення та оптимізував технічні процеси на підприємстві, тож дозвіл зробили безстроковим, а перевищення викидів забруднювальних речовин у повітря тоді не виявили.

На підприємстві перевірки проводилися й у 2023-2024 роках Держекоінспекцією та Держпродспоживслужбою, але теж не виявили порушень. У результаті після скарг киян відкрили кримінальну справу та виявили, що завод порушує умови дозволу на викиди шкідливих речовин в повітря. На початку жовтня КМВА видала розпорядження про зупинення дії дозволу на викиди. Зробити це підприємство мало через 10 робочих днів з дня прийняття рішення. Якщо завод підтвердить, що виконав усі вимоги, дію дозволу можуть відновити.

Раніше ми писали, що Асфальтобетонний завод на Південній Борщагівці вимагають закрити через викиди, зокрема чадного газу.