Кияни вкотре закликають не зупиняти транспорт під час тривог та не закривати Дарницький міст

Кияни з початку повномасштабного вторгнення зареєстрували вже восьму петиція із закликом не зупиняти громадський транспорт під час повітряних тривог у місті.

Також вони просять не закривати проїзд Дарницьким мостом з лівого берега на правий під час повітряної тривоги. Автор петиції наголошує, що під час тривоги та протягом двох годин після її закінчення дуже важко потрапити з лівого берега на правий та назад.

"Ситуація критична, оскільки небезпечніше бути заблокованим в автомобілі у "мертвому" заторі, коли летять ракети, аніж доїхати безпечно хоча б до найближчого укриття", – каже автор петиції.

Також його цікавить хоча б дізнатися відповідь, чому Дарницький міст не перекритий з правого на лівий берег, а з лівого на правий неможливо переїхати під час тривоги.

Нагадаємо, що з 1 серпня 2022 року у Києві громадський транспорт зупиняється під час повітряних тривог. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва. З того часу кияни створили 6 петицій до міської влади з вимогою скасувати це рішення, але вони були відхилені. Відомо, що лише за рік зупинки громадського транспорту під час повітрянних тривог Київ втратив 2,4 мільярди гривень.

Також ми писали, що у травні цього року транспортна комісія Київради не підтримала вже сьому петицію киян про скасування зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог.