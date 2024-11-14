На мосту Метро встановлюють підтримуючі конструкції: що робитимуть далі

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Валерія Гуржий
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На мосту Метро встановлюють тимчасові металеві підтримуючі конструкції у прогонах споруди, щоб забезпечити безпечну експлуатацію мосту без його закриття до початку реставрації.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Роботи розпочалися ще наприкінці серпня і досі тривають, адже є одним із етапів з реставрації мосту. Наразі відбуваються підготовчі роботи з влаштування викаточних пірсів та підкранових естакад. Це дасть можливість виконувати основні роботи з монтажу металевих елементів підтримуючих конструкцій, влаштування льодорізів для забезпечення льодоходу.

Також розпочали віброзанурення паль у руслі річки Дніпро — для влаштування підтримуючих конструкцій мосту.

Міст Метро ввели в експлуатацію у 1965 році. Сьогодні він працює в обмеженому режимі щодо вантажопідйомності. На час виконання протиаварійних робіт рух авто та поїздів метрополітену спорудою збережений — між правим та лівим берегами Дніпра. Також забезпечене судноплавство.

Нагадаємо, що міст Метро за майже 2 млрд грн відремонтує турецька компанія Onur. Проєкт капітального ремонту мосту Метро КМДА затвердила 2019 року. Також на 2024 рік було заплановано роботи з посилення опор мосту.

У липні 2023 року на мостах Метро і Патона зафіксували пошкодження. Тоді тодішній очільник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський заявляв, що міст Метро перебуває у важкому стані та потребує ремонту.

Після цього в КМДА повідомили, що ремонт мосту Метро заплановано на 2024-ий. Міська влада попередила, що “червону” гілку підземки не закриватимуть через ремонт мосту Метро.

Фото: Віталій Кличко

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Опубліковано: 14 листопада 2024
ремонт міст Метро
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