Парк із рекреаційною зоною хочуть облаштувати на Оболоні

66
Ірина Маймур
share share

Парк із рекреаційною зоною хочуть облаштувати в Оболонському районі Києва на вулиці Прирічній.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Проєкт передбачає відведення земельної ділянки площею 16 га для “Київзеленбуду” та зміну її статусу з “житлової та громадської забудови” на “землі рекреаційного призначення”.

На території планують облаштувати дитячі майданчики, встановити систему освітлення, відеоспостереження та провести озеленення.

Фінансувати проєкт будуть за кошти меценатів.

Нагадаємо, що в Оболонському районі вже функціонує парк “Наталка”. Крім того, раніше було облаштовано відпочинкову зону на Оболонському острові, до якого веде міст-хвиля.

Представники громади підтримують це рішення, однак хвилюються, що облаштування парку полегшить будівництво паркінгу, проти якого вони виступають уже не один рік.

Нагадаємо, що у березні 2023 року стало відомо, що на вулиці Прирічній хочуть збудувати трирівневий паркінг, для цього виділять із місцевого бюджету 120 мільйонів гривень.

Активісти додають, що майбутній багаторівневий паркінг буде розташований у зоні регулярного підтоплення й уже назвали його “аквапаркінгом”.

Активісти неодноразово виступали проти будівництва паркінгу на Прирічній, адже хочуть, щоб на цій території створили парк “Прирічна” без жодних забудов.

Задля збереження рекреаційної зони активісти подали до суду на Київраду та створили громадську організацію.

Фото ілюстративне: “Наш Київ”

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 13 грудня 2024
share share
Без Пушкіна, Крилова і Блока: у Києві перейменували 12 вулиць, скверів і парків Без Пушкіна, Крилова і Блока: у Києві перейменували 12 вулиць, скверів і парків Колаборація IQOS та Олени Коногорової: витинанки у спейсі на Хрещатику Колаборація IQOS та Олени Коногорової: витинанки у спейсі на Хрещатику Верховний суд повернув громаді Києва землю біля Хрещатика вартістю понад 37 млн гривень Верховний суд повернув громаді Києва землю біля Хрещатика вартістю понад 37 млн гривень Національний заповідник “Бабин Яр” внесли до списку об’єктів посиленого захисту ЮНЕСКО Національний заповідник “Бабин Яр” внесли до списку об’єктів посиленого захисту ЮНЕСКО
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.