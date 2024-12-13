Парк із рекреаційною зоною хочуть облаштувати на Оболоні

Парк із рекреаційною зоною хочуть облаштувати в Оболонському районі Києва на вулиці Прирічній.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Проєкт передбачає відведення земельної ділянки площею 16 га для “Київзеленбуду” та зміну її статусу з “житлової та громадської забудови” на “землі рекреаційного призначення”.

На території планують облаштувати дитячі майданчики, встановити систему освітлення, відеоспостереження та провести озеленення.

Фінансувати проєкт будуть за кошти меценатів.

Нагадаємо, що в Оболонському районі вже функціонує парк “Наталка”. Крім того, раніше було облаштовано відпочинкову зону на Оболонському острові, до якого веде міст-хвиля.

Представники громади підтримують це рішення, однак хвилюються, що облаштування парку полегшить будівництво паркінгу, проти якого вони виступають уже не один рік.

Нагадаємо, що у березні 2023 року стало відомо, що на вулиці Прирічній хочуть збудувати трирівневий паркінг , для цього виділять із місцевого бюджету 120 мільйонів гривень.

Активісти додають, що майбутній багаторівневий паркінг буде розташований у зоні регулярного підтоплення й уже назвали його “аквапаркінгом”.

Активісти неодноразово виступали проти будівництва паркінгу на Прирічній , адже хочуть, щоб на цій території створили парк “Прирічна” без жодних забудов.

Задля збереження рекреаційної зони активісти подали до суду на Київраду та створили громадську організацію.

Фото ілюстративне: “Наш Київ”