Парк із рекреаційною зоною хочуть облаштувати на Оболоні
Парк із рекреаційною зоною хочуть облаштувати в Оболонському районі Києва на вулиці Прирічній.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Проєкт передбачає відведення земельної ділянки площею 16 га для “Київзеленбуду” та зміну її статусу з “житлової та громадської забудови” на “землі рекреаційного призначення”.
На території планують облаштувати дитячі майданчики, встановити систему освітлення, відеоспостереження та провести озеленення.
Фінансувати проєкт будуть за кошти меценатів.
Нагадаємо, що в Оболонському районі вже функціонує парк “Наталка”. Крім того, раніше було облаштовано відпочинкову зону на Оболонському острові, до якого веде міст-хвиля.
Представники громади підтримують це рішення, однак хвилюються, що облаштування парку полегшить будівництво паркінгу, проти якого вони виступають уже не один рік.
Нагадаємо, що у березні 2023 року стало відомо, що на вулиці Прирічній хочуть збудувати трирівневий паркінг, для цього виділять із місцевого бюджету 120 мільйонів гривень.
Активісти додають, що майбутній багаторівневий паркінг буде розташований у зоні регулярного підтоплення й уже назвали його “аквапаркінгом”.
Активісти неодноразово виступали проти будівництва паркінгу на Прирічній, адже хочуть, щоб на цій території створили парк “Прирічна” без жодних забудов.
Задля збереження рекреаційної зони активісти подали до суду на Київраду та створили громадську організацію.
Фото ілюстративне: “Наш Київ”