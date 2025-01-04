Кияни закликають відреставрувати памʼятки, постраждалі від обстрілів — петиція

Активіст і пам’яткоохоронець Дмитро Перов створив петицію , у якій закликає владу зберегти та відновити памʼятки архітектури, що постраждали від ворожих обстрілів та не допустити нового будівництва на їх території.

“Попри кращу систему ППО і порівняно невелику кількість ворожих влучань — памʼятки в Києві в кращому випадку консервувалися. А будинок Йосипа Лева 1900-х років на вул. Жилянській, 116а, який у жовтні 2022 року влучив шахед, досі стоїть невідновленим. Історичні будівлі, що зазнали руйнувань в історичному середмісті визнаються відразу аварійними, а людей просто відселяють”, — пише Дмитро Перов.

За його словами, нещодавно у Києві постраждали такі пам’ятки, як Садиба Бродських, 1871 р., Будинок совнаркому, 1941 р. та Садиба Лібермана, 1879 р. Нині в будівлях вибиті шибки, деформовані історичні віконні рами та фурнітур, зруйновані окремі елементи фасаду та частково пошкоджений дах.

“Памʼятки потребують проведення невідкладних консерваційних робіт аби унеможливити подальше руйнування обʼєктів культурної спадщини. По їх завершенню — слід розробити проекти реставрації”, — додає Дмитро Перов.

Наразі звернення до Київради підписали понад 200 киян. Для розгляду петиції депутатами необхідно зібрати 6000 голосів.

Раніше ми писали, що у Києві від ранкового удару російськими дронами по Києву 1 січня 2025 року постраждав історичний будинок , де розміщується Спілка письменників України. Крім того, серйозно постраждав “Будинок Раднаркому УРСР” , збудований у 1941 році.

Фото: Дмитро Перов