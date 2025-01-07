Роботу громадського транспорту Києва під час тривог змінять

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Валерія Гуржий
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На найближчому засіданні Ради оборони планують напрацювати алгоритм функціонування наземного громадського транспорту під час повітряної тривоги.

Про це повідомив голова військової адміністрації столиці Тимур Ткаченко.

Також на цьому засіданні розглянуть питання щодо службових відряджень за кордон усіх представників органів місцевого самоврядування територіальної громади міста Києва та працівників КМВА за погодженням Ради Оборони.

А ще обговорюватимуть ліквідацію пошкоджених внаслідок обстрілів автомобілів з вулиць міста.

Раніше ми писали, що Київ залишився єдиним містом України, яке зупиняє комунальний транспорт під час тривог.

Нагадаємо, що з 1 серпня 2022 року у Києві громадський транспорт зупиняється під час повітряних тривог. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва. Відомо, що лише за рік зупинки громадського транспорту під час повітрянних тривог Київ втратив 2,4 мільярди гривень.

Також ми писали, що у травні минулого року транспортна комісія Київради не підтримала вже сьому петицію киян про скасування зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог.

А ви вірите, що у Києві почне їздити транспорт під час тривог?
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Опубліковано: 07 січня 2025
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