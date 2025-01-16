Цех заводу "Більшовик" знесуть за 80,5 млн гривень для реконструкції Шулявської розв’язки

Будівлю п’ятого цеху Першого київського машинобудівного заводу (колишній "Більшовик") знесуть за 80,5 млн гривень для реконструкції Шулявської розв’язки.

Про це свідчать результати торгів на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Тендер на знесення оголосило комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд" у грудні 2024 року. Початкова очікувана вартість робіт становила 126 мільйонів гривень, однак після торгів у Prozorro сума зменшилася більш ніж на 40 мільйонів.

Демонтаж виконає компанія "Енергетично-дорожнє будівництво", яка запропонувала найнижчу ціну.

Знесення цеху необхідне для завершення реконструкції Шулявської розв’язки. Це дозволить:

облаштувати правоповоротний з’їзд із просп. Берестейського на вул. Вадима Гетьмана;

створити лівоповоротний з’їзд із вул. Олександра Довженка на просп. Берестейський;

ввести шляхопровід і нові з’їзди в експлуатацію.

Нагадаємо, що ще у 2023 році оголошували тендер на демонтаж п’ятого цеху колишнього заводу “Більшовик” у межах проєкту реконструкції транспортної розв’язки на Шулявці. Тоді на це планували витратити 93,38 млн гривень.

Раніше ми писали, що основніроботи із реконструкції Шулявського шляхопроводу планують закінчити до кінця 2024 року.

Раніше “Пасажири Києва” закликали підписати петицію про заборону будувати нові розв'язки у столиці, поки міська влада не добудує Шулявський шляхопровід, який планували закінчити ще у 2019 році.

Фото: 24 канал