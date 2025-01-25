Данський урбаніст хоче перетворити Контрактову площу на тимчасову відпочинкову зону: що говорять критики проєкту

Данський урбаніст Мікаель Колвілл-Андерсен разом із організацією DIY Україна хочуть створити урбаністичний простір на Контрактовій площі . Проєкт має назву TORV.

Мета реновації — перетворення Контрактової площі на динамічний, яскравий тимчасовий міський простір з травмочутливим дизайном для ветеранів і засобами для фізичної активності як для дітей, так і для дорослих.

Проте згодом з’явилися і критики проєкту.

Про це пише “Хмарочос”.

Тимчасовий простір TORV

Ідея створення тимчасового громадського простору на Контрактовій площі виникла понад пів року тому у керівника проєкту, урбан-дизайнера та популяризатора велотранспорту Мікаеля Колвілл-Андерсена. Він вже два роки живе на Подолі й чудово розуміє як можна покращити цей простір.

“Мікаель зауважив, що площа неактивна та не надто приваблива. Вона виступає такою транзитною зоною, сполученням між Поштовою та Контрактовою площами. І це буквально асфальтова пустеля, яка має більший потенціал, ніж те, що є зараз”, — коментує проєктна координаторка Жанна Аншукова.

Наразі на реалізацію проєкту спонсором, найбільшою фармацевтичною компанією Данії “Novo Nordisk”, вже виділено шість мільйонів гривень. Загальний бюджет TORV становить 7,2 мільйона гривень.

Щоб дізнатися думку киян про облаштування простору вже провели перше онлайн опитування , в якому могли взяти участь всі охочі містяни. Таких опитувань планують ще декілька.

Результати першого опитування показали, що більшість киян хочуть бачити на площі місця для сидіння, щоб цей простір був безпечний і щоб влітку сонце не нагрівало площу до максимальних температур. Також містяни відповідали, що хочуть бачити озеленення на площі, освітлення і різні зони для активності — занять спортом або культурних подій.

За словами Жанни Аншукової, головна ціль проєкту — зробити з цього транзитного простору “місце призначення”, тобто кінцеву точку, куди люди будуть приїжджати, щоб провести час, зайнятися спортивною діяльністю, відпочити, попрацювати чи повчитися.



Критика проєкту TORV

Проте серед киян є й ті, хто критикує проєкт урбаністичного простору на Контрактовій площі. Наприклад, активіст, автор телеграм-каналу “Містознавство” Володимир Петренко.

“В презентації проєкту зазначено “особлива увага буде приділена спорудам, які мають на меті значно покращити здоров’я киян”. А чи хочуть кияни мати спортивну інфраструктуру саме на Контрактовій? В п’яти хвилинах розташований спортмайданчик на Cпаській, доступний під футбол, баскетбол та теніс. В 15 ж хвилинах Поштова площа, відома своєю кількістю скейтерів. Ці місця вже існують та користуються популярністю. Натомість Контрактова для містян — зовсім не про спорт. Підтвердити чи спростувати моє спостереження можна було б на партисипативних заходах, втім їх досі не провели. Публічний простір має відповідати дослідженим потребам містян, а не лише сфері діяльності спонсорів. Особливо, коли мова про іконічну площу в середмісті столиці”, — зазначає Володимир Петренко.

Також Володимир задається питаннями, хто буде підтримувати стан об’єктів благоустрою протягом двох років та забезпечувати справність спортивного інвентарю, за які кошти обслуговуватиметься простір та чи вистачить на це людського ресурсу.

За словами Жанни Аншукової, ці питання ще вирішують.

“Зазвичай в таких проєктах ми покладаємось на волонтерів, але зараз також спілкуємось з містом щодо потенційної синергії”, — каже вона.

Всього на підготовку, реалізацію та функціонування TORV виділили два роки, 6 місяців вже триває розробка та узгодження проєкту. Наразі залишилось зустрітись з мером Києва та отримати остаточний дозвіл від нього. Проте Жанна Аншукова наголошує, що основною вони вважають думку громади.

Раніше ми писали, що Мікаель Колвілл-Андерсен ініціював відкриття на Подолі терапевтичного саду. Також він планує облаштувати сад відновлення для реабілітації військових та людей із посттравматичним стресовим розладом у Львові.

Фото: Ескіз проєкту TORV