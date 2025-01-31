Київрада знову перенесла розгляд питання про захист будівель, яким більше 100 років

Київська міська рада знову перенесла розгляд питання про захист історичної забудови. Проєкт рішення передбачає захист не лише памʼяток, а й всіх історичних будівель, який більше 100 років.

Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Відомо, що за перенесення розгляду проголосували 68 із 77 депутатів. Перов нагадав, що через відсутність захисту фонової історичної забудови забудовник зніс 135-річну Садибу Зеленських. У липні 2023 року у Києві знесли 200-річну садибу на вулиці Ярославській, 13б.

Раніше ми писали, що Київрада не підтримала проєкт рішення про надання додаткового захисту для історичної забудови, якій більш, ніж 100 років.

При цьому у Мінкульті ідею збереження будівель, яким більше 100 років, підтримали. Там зазначили, що: "Значна частина історичних будівель віком понад 100 років не взята на державний облік як памʼятки або щойно виявлені обʼєкти культурної спадщини".