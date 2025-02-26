Київрада підтримала петицію про збереження історичної огорожі Байкового кладовища

Постійна комісія Київради з питань житлово-комунального господарства одностайно підтримала петицію про збереження історичної огорожі Байкового кладовища.

Про це повідомив активіст і автор звернення Дмитро Перов.

За його словами, під загрозою опинилися елементи культурної спадщини, зокрема ковані ґратки, ліплений декор, скульптури та написи на стовпах. У відповідь на звернення комісія ухвалила рішення щодо необхідності збереження цих архітектурних деталей.

Водночас раніше заступник голови КМДА Петро Пантелеєв закликав Київраду не підтримувати ініціативу, аргументуючи це тим, що лише окремі частини огорожі мають офіційний статус культурної спадщини. Решта секцій, за його словами, є “історичним нашаруванням”, яке не має архітектурної або художньої цінності, тому їхній демонтаж не порушує охоронний статус кладовища.

Раніше ми писали, що жителі Києва вимагають зупинити демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища та створили відповідну петицію.

За словами пам'яткоохоронця Дмитра Перова, огорожа містить унікальні художні елементи – флористичні орнаменти, піктограми, а також ковані ґратки та скульптурний декор. Вона є впізнаваною частиною Байкового кладовища, де поховані видатні українці, зокрема Михайло Грушевський, Леся Українка, Іван Драч і Микола Міхновський.

Попри це, нещодавно розпочався демонтаж історичної конструкції. Її замінюють на нову, виконану з клінкерної цегли та бетону. Це загрожує знищенням унікальних архітектурних деталей, що інтегровані в старовинну кладку.

Фото: Дмитро Перов