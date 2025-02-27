На Микильській Слобідці можуть облаштувати парк: раніше ділянку намагалися забудувати

На сайті Київради з'явився проєкт рішення щодо облаштування парку "Микільська Слобідка" вздовж Русанівської протоки річки Дніпро від проcпекту Броварського до вулиці 2-ї Садової та вулиці Микільсько-Слобідської, 7-9 у Дніпровському районі міста.

Землі площею 5,26 га для обслуговування та експлуатації зелених насаджень загального користування планують передати КО "Київзеленбуд".

Нагадаємо, що забудовник ТОВ «Нова Слобідка» хотів звести за адресою Микільсько-Слобідська, 7–9 ЖК. Місцеві жителі виступили проти. Будівництво було заморожене через судові позови, однак за деякий час поновили, і на ділянку заїхала будівельна техніка. Тоді комунальники та місцеві встановили бетонні блоки й перекрили проїзд для техніки. Зрештою будівництво призупинили і паркан прибрали.

Згодом громаді Києва остаточно повернули дві комунальні земельні ділянки на Микільсько-Слобідській, 7–9.

У червні 2021 року суд остаточно заборонив будівництво висото к на Микільській Слобідці. А в листопаді Київрада проголосувала за створення парка вздовж Микільської Слобідки. Активісти зібрали кошти на розроблення концепції ревіталізації прибережних зон і замовили концепт парку «Дикий Лівий» архітекторам із SBM Studio.

Фото: Олена Фатєєва