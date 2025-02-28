З велодоріжками, але без відокремлених трамвайних колій: як відбуватиметься рух Подільським мостом

На засіданні Київської майстерні міста замовник будівництва Подільського мосту презентував нову тимчасову схему організації руху на мосту та підходах до нього.

Про це пишуть "Пасажири Києва".

Повідомляється, що було підтверджено намір запустити автомобілі через трамвайну частину тунелю під залізницею. Це було спільне рішення замовника та ДТІ, закріплене рішенням науково-технічної ради при ДТІ.

Також планують розширяти проїзну частину вздовж трамвайної лінії до 2 смуг руху з кожного боку розширивши насип. У той же час "Пасажири Києва" пропонують повернути фізичне відокремлення трамвайних колій від проїзної частини.

Говорили й про облаштування велоінфраструктури, зокрема планується влаштувати велосмуги на розворотному колі вулиці Вершигори, які далі продовжуватимуться двосторонньою велодоріжкою, що буде облаштована за рахунок тротуару вздовж трамвайної лінії. Далі через тунель та до заїзду на міст передбачаються велосмуги в обох напрямках, а на самому мосту також передбачені велосмуги та по 2 смуги руху для авто.

Представники громадськості запропонували облаштувати фізичний розділювач між автомобільними смугами та велосмугою, наприклад, водоналивні блоки.

Ще допроєктовуються заїзди і з'їзди зі сторони правого берега.

Раніше ми писали, що на нещодавно відкритому Подільсько-Воскресенському мості непередбачена можливість руху пішоходів та велосипедистів, а також в основній частині мосту немає смуг для громадського транспорту.

Подільсько-Воскресенський міст — один з найвідоміших довгобудів. Роботи над ним почались понад 20 років тому. Раніше Віталій Кличко заявляв, що Подільсько-Воскресенський мостовий перехід планують з’єднати з Троєщиною до осені 2024 року. Також відомо, що на Русанівських Садах у Києві зроблять прокол в насипу залізниці, щоб Подільський міст виходив на Троєщину.

Також експерти додають, що, вочевидь, міст під час війни пасажири не зможуть користуватися ним повноцінно. Адже його будуть перекривати під час повітряних тривог, тож пасажири громадського транспорту будуть змушені чекати на відбій на Русанівських Садах, де немає укриттів. Автомбілісти ж будуть змушені під час перекриття мосту повертатися на Райдужний масив, або їхати вулицею Центральною Садовою до Микільської Слобідки.

1 грудня 2023 року Подільсько-Воскресенський відкрили для спецтранспорту. А 1 грудня 2024 року відкрили рух для легкових авто та міського пасажирського транспорту.