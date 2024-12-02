Без смуги для громадського транспорту та велодоріжок: Що не так з Подільсько-Воскресенським мостом

На нещодавно відкритому Подільсько-Воскресенськоум мості непередбачена можливість руху пішоходів та велосипедистів, а також в основній частині мосту немає смуг для громадського транспорту.

Які ще проблеми є в організації руху розповіли "Пасажири Києва".

7 проблем Подільсько-Воскресенського мосту:

між коліями трамвая встановлені помаранчеві делініатори, щоб унеможливити розворот авто через колії. При цьому в межах будівництва були порушені ДБН і влаштовано проїзну частину в 1 рівень з коліями швидкісного трамваю без фізичного відокремлення.

замість облаштування якісної велосипедної інфраструктури на ділянці вздовж трамвайних колій фактично під неї виділили технічний тротуар з поганим покриттям та стовпами.

після зауваг спільноти на перехресті зі світлофором на вулиці Вершигори виконали пониження бордюрних каменів, яке не зробили одразу при будівництві. Ділянкою автомобільного проїзду від проспекту Шухевича до цього перехрестя ніяких робіт "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва" не проводила, оскільки це ділянка на утриманні ШЕУ. Станом на зараз там дорожнє покриття, що вимагає ремонту та поновлення розмітки.

заборонено рух пішоходів. Заборони проїзду велосипедистів не буде, але велоінфраструктури на мості зараз немає.

заїзду на міст з вулиці Верхній Вал на момент відкриття немає. Буде лише той, що існує зараз, з вул. Набережно-Хрещатицької. Зʼїзд на вул. Нижній Вал планують добудувати "найближчим часом". Це буде зʼїзд з наявної проїзної частини заїзду з Подолу.

найближчий пішохідний перехід на наявну зупинку автобусного маршруту №111 "На вимогу", що розташована перед вʼїздом на міст з Подолу, буде лише з вулиці Спаської. Можливості перейти туди з вулиці Нижній Вал не передбачено.

в основній частині мосту облаштовано по 2 смуги в кожному напрямку, без окремих смуг для руху громадського транспорту. Ширина смуг по 3,75 метра.

Також "Пасажири Києва" наголошують, що неприпустимо, коли в межах об’єкту транспортної інфраструктури міста за 20 мільярдів гривень враховано лише інтереси найменш ефективного й екологічного транспорту — автомобіля і повністю проігноровано велосипедний, і пішохідний рух мостом, умисно погіршено трамвайну інфраструктуру, хоча ці види переміщень є більш пріоритетними з точки зору принципів сталої міської мобільності. Відповідно до затвердженої Київрадою велоконцепції мостом проходить частина веломаршруту 1 (найвищої) категорії.

В організації також звернулися до Департаменту транспортної інфраструктури КМДА і КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва" з вимогою винести проєкт будівництва Подільського мостового переходу на робочу групу "Київська майстерня міста" з метою їх доопрацювання — організації адекватної пішохідної та велосипедної інфраструктури.

Один з найвідоміших довгобудів, "міст нізвідки в нікуди"

Також експертка в мостобудуванні Ганна Мінюкова у статті "Фокус" акцентує увагу на тому, що найбільшим викликом для Подільсько-Воскресенського мосту залишається його інтеграція в існуючу транспортну мережу Києва. Багато хто називає цей міст "Нізвідки в нікуди", адже досі залишаються не завершеними ключові транспортні розв’язки, що з’єднуватимуть міст із правобережною та лівобережною інфраструктурою.

Хоча сам міст має по 2 смуги руху в кожному напрямку, підходи до нього обмежені лише однією смугою у кожний бік, що суттєво знижує його пропускну здатність та може стати причиною заторів на під'їздах до мосту.

Подільсько-Воскресенський міст — один з найвідоміших довгобудів. Роботи над ним почались понад 20 років тому. Раніше Віталій Кличко заявляв, що Подільсько-Воскресенський мостовий перехід планують з’єднати з Троєщиною до осені 2024 року. Також відомо, що на Русанівських Садах у Києві зроблять прокол в насипу залізниці, щоб Подільський міст виходив на Троєщину.

Також експерти додають, що, вочевидь, міст під час війни пасажири не зможуть користуватися ним повноцінно. Адже його будуть перекривати під час повітряних тривог, тож пасажири громадського транспорту будуть змушені чекати на відбій на Русанівських Садах, де немає укриттів. Автомбілісти ж будуть змушені під час перекриття мосту повертатися на Райдужний масив, або їхати вулицею Центральною Садовою до Микільської Слобідки.

1 грудня 2023 року Подільсько-Воскресенський відкрили для спецтранспорту. А 1 грудня 2024 року відкрили рух для легкових авто та міського пасажирського транспорту.

Фото: Пасажири Києва