90% компаній у бізнес-центрі “Торонто” відновили роботу після ракетного удару

Більшість компаній, які працюють у бізнес-комплексі “Торонто-Київ”, повернулися до роботи після ракетної атаки 20 грудня 2024 року.

Про це повідомили президент комплексу Юрій Кривошея та керівниця департаменту управління Христина Стигар у коментарі Віледжу.

Серед компаній, які відновили діяльність у комплексі, – MacPaw & MacPaw Space, що знову пропонує бронювання простору для подій. Також працюють Wine Love, One Love Coffee, Bassano Ristorante & Dolceteca, Flowers Shop Maya, Novus та інші.

Готель Holiday Inn Kyiv, який займає 11 поверхів у будівлі, постраждав найбільше – пошкоджені понад половина номерів, зони загального користування та виробничі приміщення. Хоча готель ще не відкрився, у лютому завдяки підтримці канадських партнерів запрацював конференц-зал “Малевич”.

Аромапростір Ol.Factory поки що працює лише за попереднім записом або у форматі доставки.

Через вибухову хвилю пошкоджено фасад “Торонто-Київ” – вибиті вікна, зруйновані вітражі, частково знищене оздоблення вентильованого фасаду. Тимчасово вікна закрили для збереження тепла в будівлі. Остаточна сума збитків ще не визначена, але її оцінюють у мільйонах гривень.

Нагадаємо, що зранку 20 грудня 2024 року росія вдарила балістикою по Києву , внаслідок чого було пошкоджено офісні будівлі та тепломагістраль. Також через удар постраждав костел св. Миколая і близько десятка ресторанів.

Фото: “Торонто-Київ”; ДСНС Києва