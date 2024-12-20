One Love, Wine Love, Bassano: Які ресторани постраждали від ракетного удару по Києву і як їм допомогти

Внаслідок ракетного удару по Києву 20 грудня постраждало близько десятка ресторанів. Серед них – кав‘ярня One Love Володимира Задіраки, винний бар Wine Love, італійський ресторан Bassano.

Більшість з них працювали у бізнес-центрі Торонто, навпроти Костелу Святого Миколая, який також постраждав від атаки. Це місце називали одним з найбільш інстаграмних та атмосферних у Києві.

Які ресторани у Києві постраждали:

One Love

Кав'ярня One Love після удару

Кав'ярня One Love до удару

“Мережа One Love працює в Києві вже 10 років. Кав‘ярня на Великій Васильківській — найперша локація, яку відкрив Володимир Задірака”, – пишуть у каналі Реве та стогне Ресторатор.

Винний бар Wine Love

“Зараз триває ліквідація наслідків. Але вже незабаром наші двері відчиняться знову, щоб впустити всередину життя, вино та любов. Дякуємо за ваше море підтримки!”, – пишуть на сторінці Instagram закладу.

У барі додали, що “уся команда ціла і готова працювати попри будь-яку лють ворогів”.

Ресторан Normal Art

Цей заклад постраждав набагато сильніше і не працюватиме декілька днів.

Ресторан “ШахПлов”

Ресторан ШахПлов після удару

Заклад повністю знищено.

Ресторан ШахПлов до удару

Власник на відео емоційно розповідає, скільки сил він вклав у будівництво і розвиток ресторану. За його словами, у закладі були вітражні вікна, а поряд з входом росли дерева, які він виростив з маленьких саджанців.

Італійський ресторан Bassano ristorante

В Instagram закладу пишуть , що внаслідок атаки з боку рф будівлю ресторану пошкоджено, але всі співробітники цілі.

Попри пошкодження, ресторан відкрився вже о 16:00 в день атаки. А зранку команда встигла відправити з кондитерського цеху десерти та свіжу випічку до свого іншого закладу на Великій Житомирській, 8/14.

До речі, команда цього закладу переїхала до Києва з Донецька.

Ресторан Думки на смак до удару

Ресторан постраждав, ступінь невідома. Команда переїхала з Харкова.

Кавказький ресторан Кувшин

Ресторан "Кувшин" до удару

Ступінь руйнувань ресторану невідомий.

У закладі повідомили , що постраждали дві локації Tut bude, але всі працівники живі, без ушкоджень. “Уже працюємо над відновленням кавʼярень”, – кажуть у команді.

Як підтримати ресторани

One Love: Збір на відновлення , Картка: 4441 1111 2865 1332

, Картка: 4441 1111 2865 1332 Normal Art: Картка: 4441 1111 2841 0267

Ресторан Bassano замість збору коштів на відновлення просить підтримати збір на РЕБ для ГУР МО .

. Tut bude: збір на відновлення

Фото: Instagram закладів, Валерія Малахова.