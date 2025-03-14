На Житньому ринку почали ремонтувати дах

65
Валерія Гуржий
share share

На Житньому ринку розпочався поточний ремонт даху під якого оновлять покрівлю.

Про це повідомили на сторінці ринку.

Зазначається, що попри ремонтні роботи ринок продовжить безперебійну роботу.

Житній ринок планували закрити на реконструкцію ще в 2020 році. Тоді ж на ринку займалися розробкою стратегії змін. Але ці плани так і не були втілені в життя.

У 2021 році місто ухвалило рішення здати частину площ Житнього ринку в оренду приватним власникам. Але за умови, що на першому поверсі залишиться традиційний продуктовий ринок. У травні 2023 року гендиректор Житнього ринку Євгеній Шевченко повідомив, що на другому поверсі будівлі можуть з'явитися фуд-корти з концертним майданчиком, дитячою кімнатою та зоною для майстеркласів.

У жовтні 2023 року Євген Клопотенко провів громадські обговорення щодо майбутнього "Житнього ринку". На зустрічі були представники ринку і влади, громадських організацій, активісти та містяни. Клопотенко обіцяв перетворити всі озвучені ідеї на документ, погодити його з учасниками та представити міській владі як візію розвитку.

Також ресторатор провів низку попап-маркетів, на яких збирав гроші для ремонту даху Житнього ринку, який був в аварійному стані.

Наприкінці січня 2025-го на сайті Київради з’явився проєкт рішення про приватизацію Житнього ринку. Проєктом передбачено продати Житній з аукціону з умовою збереження функціоналу ринку та його зовнішнього вигляду, а також проведення покупцем капітального ремонту протягом трьох років.

Фото: Житній ринок

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 14 березня 2025
share share
На Подолі спиляли 72-річну шовковицю. Її нібито визнали аварійною На Подолі спиляли 72-річну шовковицю. Її нібито визнали аварійною У лютому у 6 країнах відкрили 9 українських книжкових поличок: всього у світі їх 230 У лютому у 6 країнах відкрили 9 українських книжкових поличок: всього у світі їх 230 Starbucks випустить чашки з ілюстраціями художника українського походження Міші Тютюника Starbucks випустить чашки з ілюстраціями художника українського походження Міші Тютюника Пам’ятку архітектури в Харкові пошкодив російський дрон: на її відновлення збирають кошти Пам’ятку архітектури в Харкові пошкодив російський дрон: на її відновлення збирають кошти
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.