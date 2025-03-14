На Житньому ринку почали ремонтувати дах

На Житньому ринку розпочався поточний ремонт даху під якого оновлять покрівлю.

Про це повідомили на сторінці ринку.

Зазначається, що попри ремонтні роботи ринок продовжить безперебійну роботу.

Житній ринок планували закрити на реконструкцію ще в 2020 році. Тоді ж на ринку займалися розробкою стратегії змін. Але ці плани так і не були втілені в життя.

У 2021 році місто ухвалило рішення здати частину площ Житнього ринку в оренду приватним власникам. Але за умови, що на першому поверсі залишиться традиційний продуктовий ринок. У травні 2023 року гендиректор Житнього ринку Євгеній Шевченко повідомив , що на другому поверсі будівлі можуть з'явитися фуд-корти з концертним майданчиком, дитячою кімнатою та зоною для майстеркласів.

У жовтні 2023 року Євген Клопотенко провів громадські обговорення щодо майбутнього "Житнього ринку" . На зустрічі були представники ринку і влади, громадських організацій, активісти та містяни. Клопотенко обіцяв перетворити всі озвучені ідеї на документ, погодити його з учасниками та представити міській владі як візію розвитку.

Також ресторатор провів низку попап-маркетів , на яких збирав гроші для ремонту даху Житнього ринку, який був в аварійному стані.

Наприкінці січня 2025-го на сайті Київради з’явився проєкт рішення про приватизацію Житнього ринку. Проєктом передбачено продати Житній з аукціону з умовою збереження функціоналу ринку та його зовнішнього вигляду, а також проведення покупцем капітального ремонту протягом трьох років.

Фото: Житній ринок