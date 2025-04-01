Бессарабський ринок відкрили для відвідувачів після технічного обстеження

У Києві Бессарабський ринок знову відкритий для відвідувачів після того, як "Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" закінчив інструментальні дослідження стану його підлоги.

Головна мета цих досліджень – з’ясувати технічний стан плити перекриття пам’ятки, щоб була можливість вчасно провести необхідні реставраційні роботи в разі потреби. Наразі очікують на висновки та рекомендації фахівців.

Раніше ми писали, що 17 березня Бессарабський ринок закриють на два тижні для обстеження технічного стану плити перекриття торговельного залу.

Нагадаємо, що у 2015 році говорили про перебудову ринку в дусі барселонської La Boqueria або Markthalle neun у Берліні. У 2016-му керівництво Бессарабки запровадило єдиний стиль вивісок на фасадах, а а у 2018 році оголошували тендер на розробку проектної документації для масштабної реставрації ринку.

Також тоді обговорювалося питання будівництва підземного паркінгу на 300 машин.

У серпні 2024 року на ринку, який є пам'яткою національного значення, розпочалися будівельні роботи. Робочі тоді казали, що буде "реконструкція", але ніяких вивісок не було. Згодом КМВА видала доручення про зупинку всіх ремонтних робіт на Бессрабському ринку, до встановлення того хто, які саме роботи, за чиїм погодженням і під чиїм контролем їх здійснює.