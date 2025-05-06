Історичний “Будинок із хлібною лавкою” на Ярвалу перебудовують під ресторан попри приписи і кримінальне провадження

На місці історичного “Будинку із хлібною лавкою” 1860 року на Ярославовому Валу хочуть відкрити ресторан.

Про це повідомляють у ГО “Справжній Київ”.

Власник садиби — компанія ТОВ "ФЕР-МА". Із 2023 року там намагаються провести так звані “протиаварійні роботи”.

Будинок має чинний статус памʼятки архітектури місцевого значення, що засвідчує відповідна табличка на фасаді споруди. Попри це, на садибі проводять роботи, які не схожі на реставрацію. Всі внутрішні перекриття, окремі фрагменти зовнішніх стін та дерев'яні історичні кріплення будівлі розібрали. Вціліла деревина "задута" монтажною піною, на яку наліплені плити пінопласту. А у вікнах стирчить мінеральна вата.

Роботи проводили некваліфіковані майстри, зазначають активісти.

Мережа ресторанів TARANTINO family анонсувала відкриття нового закладу саме в цій будівлі — навпроти школи.

За інформацією з відкритих джерел, ТОВ "ФЕР-МА" пов’язане з бізнесменом Дмитром Федотенковим, якого розшукує Інтерпол. Формально він продав мережу TARANTINO family, але, за словами активістів, і досі впливає на її діяльність.

Садиба титулярного радника Олександра Кобилянського була збудована 1863 року у стилі пізнього класицизму. Другий поверх дому був житловим, а на першому розташовувалася хлібна лавка, звідки й походить паралельна назва будівлі.

Тривалий час будинок перебуває в закинутому стані. У січні 2024 року активісти законсервували вхід до памʼятки . У жовтні цього ж року його знову почали розбирати будівельники , попри відкрите кримінальне провадження за статтями 298 і 356 КК України (умисне руйнування пам'яток та самоправство).

Наприкінці квітня 2025 року ми писали, що будівельники без жодних дозвільних документів продовжують знищувати "Будинок з хлібною лавкою".

Фото: ГО “Справжній Київ”