Будівлю колишньої Лук’янівської поліцейської дільниці 1902 року почали зашивати мінеральною ватою
У Києві будівлю колишньої поліцейської дільниці, 1902 року на вулиці Січових Стрільців, 91, зашивають мінеральною ватою.
Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.
Будинок виконаний з історичної жовтої цегли, яка може опинитися під утеплювачем.
Раніше ми писали, що у Департаменті охорони культурної спадщини КМДА представили проєкт відновлення та реставрації поліцейської дільниці, 1902 року на вул. Січових Стрільців, 91.
Нагадаємо, що у вересні минулого року намагалися розібрати історичний будинок Лук’янівської поліцейської дільниці. Тоді будівля залишилася без даху.
Дана будівлю ще у 2021 році була включена до Переліку цінної історичної забудови за рішенням Київської міської ради, відомого як "Список Віталія Кличка по культурній спадщині".
Фото: Дмитро Перов