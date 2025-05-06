Будівлю колишньої Лук’янівської поліцейської дільниці 1902 року почали зашивати мінеральною ватою

У Києві будівлю колишньої поліцейської дільниці, 1902 року на вулиці Січових Стрільців, 91, зашивають мінеральною ватою.

Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Будинок виконаний з історичної жовтої цегли, яка може опинитися під утеплювачем.

Раніше ми писали, що у Департаменті охорони культурної спадщини КМДА представили проєкт відновлення та реставрації поліцейської дільниці, 1902 року на вул. Січових Стрільців, 91.

Нагадаємо, що у вересні минулого року намагалися розібрати історичний будинок Лук’янівської поліцейської дільниці. Тоді будівля залишилася без даху.

Дана будівлю ще у 2021 році була включена до Переліку цінної історичної забудови за рішенням Київської міської ради, відомого як "Список Віталія Кличка по культурній спадщині".

Фото: Дмитро Перов