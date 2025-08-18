Суд дозволив будівництво ЖК в екопарку "Осокорки" — активісти оскаржать рішення

1569
Артем Черничко
Шостий апеляційний адміністративний суд 15 серпня задовольнив скаргу компанії Stolitsa Group, скасувавши заборону Волинського окружного адміністративного суду від квітня 2025 року на будівництво ЖК “Н2О” на території екопарку “Осокорки” у Києві.

Про це повідомила пресслужба забудовника.

За рішенням суду, екопарк “Осокорки” не був створений відповідно до закону, а його межі не встановлені. Тому земельна ділянка, передана під забудову, не входить до меж охоронюваного ландшафту, а дозвіл на будівництво відповідає закону.

Візуалізації ЖК "H2O". Зображення з сайту h2o.best

Водночас у ГО “Екопарк Осокорки” заявили про “маніпуляції та перекручування фактів на користь забудовника” в тексті рішення. Активісти вже готують касаційну скаргу до Верховного Суду.

Нагадаємо, у 2023 році компанія Stolitsa Group розпочала зведення ЖК “H2O” на березі озер Тягле та Небреж, маючи дозвіл на встановлення огорожі. Ця ділянка вже давно є предметом суперечок, оскільки раніше тут планували побудувати ЖК “Патріотика на озерах”. Ці плани були заблоковані активістами, які прагнуть створити тут екопарк “Осокорки”.

Ситуація загострилася в березні 2024 року, коли на території майбутнього екопарку сталася велика пожежа, яку активісти та деякі депутати Київради вважали підпалом. За цим фактом розпочали досудове розслідування.

Опубліковано: 18 серпня 2025
