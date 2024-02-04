На Євробаченні-2024 від України виступатимуть Jerry Heil та alyona alyona
На Євробаченні-2024 від України виступатиме Jerry Heil та alyona alyona з треком Teresa & Maria.
Це стало відомо під час оголошення результатів Нацвідбору Євробачення-2024 на “Суспільному”.
За дует Jerry Heil та alyona alyona у “Дії” проголосувало 723 тисячі українців, таким чином, він отримав найбільший бал від глядачів. Натомість професійне журі віддало виконавицям друге місце, а 11 балів від журі отримав гурт “Циферблат”.
Загалом участь у голосуванні у додатку “Дія” взяли 1 мільйон 176 тисяч українців.
Раніше ми писали, що під час трансляції фіналу Національного відбору Євробачення-2024, який відбувся 3 лютого, вперше з'явився сурдопереклад. Сурдоперекладачки Катерина Заботкіна та Ольга Буназів одразу стали зірками соцмереж через емоційне й артистичне виконання пісень жестовою мовою.