На Євробаченні-2024 від України виступатимуть Jerry Heil та alyona alyona

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Анна Григораш
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На Євробаченні-2024 від України виступатиме Jerry Heil та alyona alyona з треком Teresa & Maria.

Це стало відомо під час оголошення результатів Нацвідбору Євробачення-2024 на “Суспільному”.

За дует Jerry Heil та alyona alyona у “Дії” проголосувало 723 тисячі українців, таким чином, він отримав найбільший бал від глядачів. Натомість професійне журі віддало виконавицям друге місце, а 11 балів від журі отримав гурт “Циферблат”.

Загалом участь у голосуванні у додатку “Дія” взяли 1 мільйон 176 тисяч українців.

Раніше ми писали, що під час трансляції фіналу Національного відбору Євробачення-2024, який відбувся 3 лютого, вперше з'явився сурдопереклад. Сурдоперекладачки Катерина Заботкіна та Ольга Буназів одразу стали зірками соцмереж через емоційне й артистичне виконання пісень жестовою мовою.

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Опубліковано: 04 лютого 2024
Євробачення
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