Японському волонтеру, який безкоштовно годує харків'ян, продовжать дозвіл на перебування в Україні

Японському волонтеру Фумінорі Цучіко, який відкрив безплатне кафе в Харкові, продовжать дозвіл на перебування в Україні.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Відомо, що Терехов вже спілкувався з керівником харківської міграційної служби Олександром Тімоновим з цього питання та дізнався, що дозвіл на перебування в Україні Фумінорі буде подовжено, але чи отримає він вид на проживання – це вирішуватиметься згодом.

Міський голова також додав, що Фумінорі з його допомогою мешканцям Салтівки вже став дуже важливою постаттю для усього міста.

Раніше ми писали, що японський волонтер Фумінорі Цучіко, який відкрив безплатне кафе в Харкові, може покинути Україну. Це пов’язано з тим, що Державна міграційна служба не видає йому посвідку на проживання.

Нагадаємо, що перше безкоштовне кафе японець відкрив у 2023 році. Заклад запрацював на Салтівці, найбільш постраждалому районі у Харкові.

У червні 2022 року Фумінорі Цучіко приїхав з Японії до України та жив у харківському метро, щоб підтримати містян, які переховувалися від російських обстрілів. Потім він він допомагав городянам продовольством і зрештою вирішив безкоштовно годувати їх гарячими обідами.

У листопаді 2024 року стало відомо, що японець відкрив друге безкоштовне кафе у Харкові . Заклад запрацював на Салтівці, аби безкоштовно годувати харківʼян, які потребують підтримки.

Фото: “Українська правда”, Олнг Синєгубов