Біля Арсенальної відкрилася кавʼярня “Паркінг кава” з сендвічами та брауні

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Анна Григораш
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Біля станції метро «Арсенальна» відкрилася кавʼярня «Паркінг кава» від співзасновника кафе «Дружба» Давіда Гороховського.

Про це пише The Village Україна.

У «Паркінг кава» подають каву й кавові напої, брауні, лимонний кекс і сендвіч від Food Inside на хлібі з пекарні «Спельта» Іллі Сьоміна.

Адреса: вулиця Князів Острозьких, 8 (колишня Московська), корпус 12
Години роботи: 09:00 – 19:00
Ціни: еспресо – 65 грн, капучино – 65 грн, фільтр – 60 грн. Брауні – 65 грн, лимонний кекс – 95 грн, сендвіч від «Спельти» – 195 грн

Раніше ми писали, що на Троєщині відкрилася піцерія від переселенців з Маріуполя.

Фото: The Village Україна

Опубліковано: 17 квітня 2023
Арсенальна кав'ярня
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