Біля Арсенальної відкрилася кавʼярня “Паркінг кава” з сендвічами та брауні

Біля станції метро «Арсенальна» відкрилася кавʼярня «Паркінг кава» від співзасновника кафе «Дружба» Давіда Гороховського.
Про це пише The Village Україна.
У «Паркінг кава» подають каву й кавові напої, брауні, лимонний кекс і сендвіч від Food Inside на хлібі з пекарні «Спельта» Іллі Сьоміна.
Адреса: вулиця Князів Острозьких, 8 (колишня Московська), корпус 12
Години роботи: 09:00 – 19:00
Ціни: еспресо – 65 грн, капучино – 65 грн, фільтр – 60 грн. Брауні – 65 грн, лимонний кекс – 95 грн, сендвіч від «Спельти» – 195 грн
Раніше ми писали, що на Троєщині відкрилася піцерія від переселенців з Маріуполя.
Фото: The Village Україна