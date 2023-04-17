Біля Арсенальної відкрилася кавʼярня “Паркінг кава” з сендвічами та брауні

Біля станції метро «Арсенальна» відкрилася кавʼярня « Паркінг кава » від співзасновника кафе «Дружба» Давіда Гороховського.

Про це пише The Village Україна .

У «Паркінг кава» подають каву й кавові напої, брауні, лимонний кекс і сендвіч від Food Inside на хлібі з пекарні «Спельта» Іллі Сьоміна.

Адреса: вулиця Князів Острозьких, 8 (колишня Московська), корпус 12

Години роботи: 09:00 – 19:00

Ціни: еспресо – 65 грн, капучино – 65 грн, фільтр – 60 грн. Брауні – 65 грн, лимонний кекс – 95 грн, сендвіч від «Спельти» – 195 грн

Раніше ми писали, що на Троєщині відкрилася піцерія від переселенців з Маріуполя.