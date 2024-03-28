"Інтергал-Буд" може взятися за добудову проблемних ЖК "Київміськбуду"

Компанія "Інтергал-Буд" потенційно готова взятись за добудову проблемних об’єктів "Київміськбуду".

Про це розповіла комерційна директорка Анна Лаєвська, пише Forbes Ukraine.

За її словами, якщо "Київміськбуд" буде готовий віддати частину своїх проєктів в ринок, "Інтергал-Буд" розгляне можливість їх завершення.

"Ми, як і будь-який бізнес, керуємось метою заробітку. І якщо якийсь із проєктів "Київміськбуду" здатен буде дати прибуток нашій компанії, ми готові це розглянути", – зазначила вона.

Зараз проєкти "Київміськбуду", а це 22 ЖК на понад 100 будинків різного ступеню готовності, на паузі. Компанія шукає кошти для відновлення будівництва.

Раніше ми писали, що у квітні 2023 року “Київміськбуд” призупинив роботи на будівельних майданчиках через нестачу коштів. Голова правління Ігор Кушнір пояснював проблеми здорожчанням будматеріалів, майже повною відсутністю продажів, скороченням кваліфікованих кадрів та несплатою розстрочок.

Варіантами виходу із ситуації він називав викупи нерухомості містом на 300 млн гривень, докапіталізацію компанії на 1 млрд гривень або отримання банківського кредитування.

Викуп квартир містом розглядався, однак його відклали після рішення провести аудит. До нього залучили три незалежні аудиторські компанії.

Також “Київміськбуд” перевіряла тимчасова контрольна комісія, яку створила Київрада. Вона рекомендувала міськраді звернутися до Кабміну щодо компенсації “Київміськбуду” збитку.

За результатами перевірки встановили, що на роботу “Київміськбуд” вплинули зовнішні фактори, зокрема COVID-19, повномасштабна війна та фактор “Укрбуду”.