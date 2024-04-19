5 місць для весняного пікніка у Києві

Теплий квітень надихнув киян все більше часу проводити на вулиці. Вихідними містянам хочеться відвідати місця, де комфортно дітям та домашнім улюбленцям, є багато простору для ігор, можна посмажити барбекю чи просто подихати свіжим повітрям.

Нижче — добірка гарних місць для весняного пікніка у Києві.

Труханів острів

Якщо ви полюбляєте спостерігати за заходами сонця біля води, то вам на Труханів острів. Саме тут практично у самому центрі Києва ви можете відчути всі переваги заміського життя: тиша, зелень і спокій.

Якщо ви за активний відпочинок, то можете скористатися екостежками для тренувань чи пробіжок. До речі, торік для бігунів тут встановили камери зберігання та перевдягальні . Також є прокат велосипедів і самокатів, а на вейкбазах можна орендувати кайк, катамаран . А минулого року на Трухановому відкрили додаткові маршрути для вело- і піших прогулянок “Труханів трейл” .

Власне пікнік можна влаштувати у лісі, або на березі Дніпра. Тільки їжу доведеться принести з собою – розводити вогнище у таких місцях заборонено. Втім, з іншого боку Труханового, у парку Муромця є альтанки з мангалами, де зможете приготувати барбекю.

Як дістатися: пішки від станції метро “Поштова площа”, через Пішохідний. До парку “Муромця” – громадським транспортом або машиною від метро “Почайна”.

Ботсад імені Гришка

Ботанічний сад Гришка — один з найбільших у Європі. Недарма його називають легенями Києва, які простяглися на 130 гектарів на історичних пагорбах Печерська. У колекції ботсаду близько 12 000 видів, форм і сортів рослин, тому у будь-яку пору ви знайдете, чим тут можна помилуватися.

Одними з найперших у ботсаду розпускаються квіти магнолії, далі естафету приймає бузок, а згодом розквітає найбільший сад троянд в Україні. Сезон вже у розпалі, поспішайте!

Важливий момент: м'ясо на мангалі тут посмажити не вийде, адже відкритий вогонь у цьому місці заборонений. А от легкі перекуси на природі вам ніхто не заборонить організовувати. Канапки і фрукти — найкраще меню для походів у ботсад.



Як дістатися: доїхати до станції метро “Звіринецька”, звідти ще 15-20 хвилин пройтися пішки. Також до ботсаду курсує 62 автобус.

ВДНГ

Понад 200 гектарів території — такими є масштаби національно експо-центру . Це місце — ідеальна локація для зустрічей з друзями. Розводити багаття тут теж заборонено, але є чимало інших розваг: зони відпочинку , фудкорти, мотузковий парк для дітей, скейт-парк .

Організувати екологічний пікнік ви можете тут у “Саду бажань”, також для великої компанії можна зарезервувати спеціальні альтанки для зустрічей. Якщо хочеться чогось запашного із вогнища, ви можете прихопити щось на фудкорті. Тут смажать овочі і м‘ясо на барбекю, продають каву смаколики. Також є кілька стаціонарних закладів – Kitchen&Garden посеред яблуневого саду, “ Сицилійський дворик ”, бістро БПШ Дмитра Борисова, кав'ярня Dot . І не забудьте заглянути в найбільш інстаграмне місце ВДНГ – квіткову Оранжерею. А зазирнувши у сусідні двері, опинитеся у барі Kvitkova .

Якщо хочете відпочинку поодаль від людей, беріть в оренду велосипед чи самокат, ‘s bar запасайтея смачненьким і відправляйтеся до лісу. Тільки не забудьте прибрати сміття після пікніка.



Як доїхати: від станції метро “Либідська” автобусом 2М чи маршрутками до ВДНГ.

Пуща-Водиця

Немає нічого кращого, ніж сісти у 12-й трамвай на Контрактовій площі і заїхати у самісінький ліс. Пуща-Водиця — універсальне місце, де можна активно провести час та влаштувати затишний пікнік, якщо ви втомилися від міських закладів і шуму людей навколо, а дорога туди — окрема пригода та задоволення.

Свого часу тут відпочивали відомі історичні постаті, серед яких були навіть Тарас Шевченко та Леся Українка. Ви можете посидіти ближче до озера або на галявині в лісі, надихнутися краєвидами, насолодитися чистим повітрям і натхненними червоненьким трамвайчиком знову повернутися до Києва.

У 2019 році відкрили оновлений парк “Пуща Водиця” – там встановили дитячий майданчик, футбольне поле, екопарковку та майданчик для тренувань. А на місцевому пляжі поставили навігаційних таблички, контейнери для сортування сміття та відремонтували туалети.

У Пущі чудово кататися на велосипеді, ось тут знайдете кілька веломаршрутів і дізнаєтеся про умови прокату. А на озері Горащиха можна взяти в оренду човен, або катамаран. Це також чудове місце для пікніка.

Розпалювати багаття самому у цій місцині не можна, тому беріть з собою такі наїдки, які не потребують підігріву.



Як доїхати: 12 трамваєм від Контрактової площі до кінцевої зупинки.

Заповідник “Китаїв”

Недалеко від ВДНГ розкинувся ще один парк, який вражає своєю природою — заповідник “Китаїв”. Це одне з історичних місць Києва, а сама назва місцевості походить від тюркського слова “китай” — укріплення, фортеця. Тут збереглися залишки стародавнього міста ІХ – Х століття, кургани та печерні келії часів Київської Русі. А ще у Китаєві можна привітатися з 300-річним каштаном, найстарішим у Києві.

Тут можна гуляти густим лісом вздовж озер, робити фотосесії, медитувати, кататися на велосипедах, влаштовувати пікніки. А ще можна зустріти багато котиків, так що прихопіть з собою смаколики і для них.

Але зверніть увагу, що в Китаєві мало облаштованих доріжок, тому обирайте зручне взуття.



Як доїхати: маршрутками від станцій метро “Видубичі” або “Либідська”.