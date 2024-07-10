Фото: як кияни розбирали завали будинку на Сирці після ракетного удару рф

8 липня внаслідок ракетної атаки росії постраждав 5-поверховий будинок на Сирці.

Внаслідок влучання обвалився цілий під'їзд будинку. Рятувально-пошукові роботи тривали два дні. Наразі відомо про 12 загиблих людей. На місце події прибули волонтери, які допомагали рятувальникам розбирати завали та прибирали територію наколо будинку.

Нагадаємо, що зранку 8 липня ворог завдав чергового ракетного удару по Києву . Одна з російських ракет влучила в дитячу лікарню “Охматдит” . Під час повторної атаки вдень постраждав пологовий будинок “Ісіда” – там загинуло 7 людей. Також у Шевченківському районі частково зруйновано багатоповерхівку, є руйнування і постраждалі у Солом‘янському районі.

Фото: Солом'янські котики, Вечірній Київ