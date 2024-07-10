Фото: як кияни розбирали завали будинку на Сирці після ракетного удару рф

871
Валерія Гуржий
share share

8 липня внаслідок ракетної атаки росії постраждав 5-поверховий будинок на Сирці.

Внаслідок влучання обвалився цілий під'їзд будинку. Рятувально-пошукові роботи тривали два дні. Наразі відомо про 12 загиблих людей. На місце події прибули волонтери, які допомагали рятувальникам розбирати завали та прибирали територію наколо будинку.

Нагадаємо, що зранку 8 липня ворог завдав чергового ракетного удару по Києву. Одна з російських ракет влучила в дитячу лікарню “Охматдит”. Під час повторної атаки вдень постраждав пологовий будинок “Ісіда” – там загинуло 7 людей. Також у Шевченківському районі частково зруйновано багатоповерхівку, є руйнування і постраждалі у Солом‘янському районі.

Фото: Солом'янські котики, Вечірній Київ

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 10 липня 2024
share share
В Україні побудують 3 індустріальні парки з понад 5,5 млрд грн інвестицій В Україні побудують 3 індустріальні парки з понад 5,5 млрд грн інвестицій На дорогах Київщини з’явилися нові камери вимірювання швидкості TruCAM: де саме На дорогах Київщини з’явилися нові камери вимірювання швидкості TruCAM: де саме У Києві зʼявиться вендінговий автомат з піцою У Києві зʼявиться вендінговий автомат з піцою З’явилися перші візуалізації оновленого McDonald’s біля Центрального вокзалу З’явилися перші візуалізації оновленого McDonald’s біля Центрального вокзалу
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.