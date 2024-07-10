Петиція проти закриття київських річок у колектори набрала необхідну кількість голосів

Петиція про заборону закриття міських річок в колектори за два дні набрала необхідну кількість голосів.

Автор петиції наголошує, що для забезпечення надійності системи дощової каналізації передбачалася реконструкція основних колекторів із збільшенням їх пропускної спроможності, перш за все – русла річки Либідь. Закриття річки у колектор призведе до екологічних проблем на прилеглих територіях та неконтрольованих підтоплень: закриття в бетон ускладнить ефективну очистку стоків, асфальтування знизить водопроникність ґрунту, що сприятиме підтопленням та аваріям навколо.

Окрім того, відкрита вода і рослинність навколо неї – надійні сталі рішення з охолодження міст в умовах екстремальних спек. Асфальт і бетон випромінюють в рази більше тепла, ніж рослинність, що сприяє перегріванню міста. Відкрита річка збільшує вологість повітря і зменшує концентрації шкідливих речовин у повітрі. Природні зони вздовж річок істотно знижують стрес та покращують ментальне здоров'я містян, що особливо важливо у воєнний час.

Раніше ми писали, що Київрада підтримала пропозицію засипати частину річки Либідь заради облаштування заїзду в Ocean Mall. З цього приводу, активісти звернулися до Київської міської прокуратури через рішення Київради.

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