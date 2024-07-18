В Україні затвердили ритуал поховання на Національному військовому кладовищі

Рада проголосувала за основу і в цілому законопроєкт #11271 щодо поховального ритуалу на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Про це повідомила депутатка Євгенія Кравчук.

"Салютна команда салютує трьома залпами холостими патронами. З першим залпом салюту барабанщик та сурмач виконують сигнал для віддання військових почестей "Шана", – написала вона.

Закон врегульовує наступні моменти:

перелік осіб, хто може бути похованим з почестями на Національному військовому кладовищі;

порядок дій почту під час поховання загиблого військовослужбовця за спеціальною церемонією.

Також у редакції Комітет гуманітарної та інформаційної політики додали важливі моменти:

можливість поховання для загиблих у війні поліцейських на Національному військовому кладовищі;

розміщення на кладовищі символічної могили, в якій не міститься тіла чи урни – кенотафу, спорудженої для збереження пам’яті про померлого;

уточнено церемонію для віддання військових почестей.

Раніше ми писали, що будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища коштуватиме 1,8 млрд гривень.

У першій черзі буде побудовано сектор традиційних поховань, колумбарій, площу, де буде відбуватися прощання з нашими Воїнами, і необхідні споруди для організації поховань. Роботи мають бути виконані до 31 грудня 2025 року.

Раніше ми писали, що перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі можуть розпочатися вже на початку або в середині осені 2024 року.

Як відомо, нещодавно проєктна документація на будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища успішно пройшла державну експертизу . За висновками комісії, проєкт відповідає державним будівельним нормам (ДБН), стандартам та правилам, а також екологічності, міцності, надійності, довговічності та інклюзії.

Фото: Мінветеранів