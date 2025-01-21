Кав'ярня Brewsell на Лук'янівці вчетверте відновлює роботу після російського ракетного удару

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Ірина Маймур
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Через російський обстріл 18 січня постраждала кав'ярня Brewsell, розташована на вулиці Білоруській, 2А. Однак команда вже готується відкрити двері для відвідувачів.

Про це стало відомо з соцмереж закладу.

Це вже четвертий удар, якого зазнав заклад із початку повномасштабного вторгнення. Перший вибух поруч із кав’ярнею стався у березні 2022 року, другий — наприкінці 2023 року. У липні 2024 року заклад було пошкоджено через ракетну атаку рф втретє.

Усі три рази кав’ярня дуже швидко поверталася до роботи.

Під час удару 18 січня постраждали вікна, меблі та інтер'єр кав’ярні. Втім, команда Brewsell повідомила, що співробітники не отримали травм.

"Всього за кілька днів ми знову відчинимо наші двері із забитими дошками вікнами та продовжимо служити нашій громаді. Але ми ніколи не забудемо, що для нас Росія назавжди стала синонімом тероризму", — написала команда закладу у соцмережах.

Нагадаємо, що 18 січня 2025 року ракетний удар по Києву також пошкодив станцію метро "Лук’янівська", де постраждали скляні елементи входу. Найбільших за час повномасштабного вторгнення пошкоджень зазнав McDonald's.

Внаслідок атаки загинули три людини, ще троє отримали поранення.

Фото: Brewsell

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Опубліковано: 21 січня 2025
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