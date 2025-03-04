8 пар кросівок на весну від українських брендів

Весна — це час оновлення гардероба, і головним маст-хевом сезону залишаються кросівки . Зручні, стильні та універсальні — вони пасують до будь-якого образу. Цього року українські бренди пропонують багато цікавих моделей жіночих кросівок: з високою підошвою, з натуральної шкіри та замші, з акцентною шнурівкою та незвичайним дизайном.

Ми зібрали список виробників, що створили стильні пари на цей весняний сезон.

COOSH

У бренду COOSH, заснованого інфлюенсеркою Аліною Френдій, є модель Versa — стильні кросівки з натуральної замші. Вони м'які, добре амортизують та підходять для активного способу життя. Завдяки універсальному дизайну Versa легко комбінуються з джинсами, костюмами, сукнями та легінсами.

Ціни: коричневі замшеві кеди Versa — 3700 грн

Де купити: на сайті ; в шоурумі (вул. Саксаганского, 22)

Kachorovska

Уже легендарний український бренд взуття Kachorovska пропонує на весну шкіряні кросівки BOWLEY. Вони мають стильний дизайн з відрізними деталями та легку підошву зі зносостійкої гуми. Кросівки доступні в оливковому, карамельному, молочному та чорному кольорах. Варто брати на розмір більше, оскільки модель маломірить.

Ціни: кросівки карамельного кольору BOWLEY — 7900 грн

Де купити: на сайті ; в шоурумах (вул. Велика Васильківська, 14, вул. Боричів Тік, 35А)

Estro

Estro має понад 30 магазинів в Україні, де можна знайти якісне та стильне взуття.

Для тих, хто любить високі кросівки, бренд створив бежеві хайтопи з натуральної шкіри та велюру. Всередині — утеплена підкладка, що робить їх ідеальними для прохолодної весни.

Ціни: бежеві шкіряні хайтопи Estro — 4290 грн

Де купити: на сайті; в магазинах (Кільцева Дорога, 1 (ТРЦ Respublika Park), вул. Берковецька, 6Д (ТРЦ Lavina Mall), вул. Антоновича, 176 (ТРЦ Осеаn Plaza), вул. Дніпровська Набережна, 10-14 (ТРЦ River Mall), проспект Оболонський, 1Б (ТРЦ DREAM / DREAM yellow), проспект Європейського Союзу, 47 (ТРЦ Retroville), проспект Степана Бандери, 36 (ТРЦ Blockbuster Mall), Гната Хоткевича, 1В (ТРК Проспект)

TISHÉLLE

Молодий бренд TISHÉLLE випускає як мінімалістичні кросівки, так і моделі з футуристичним дизайном на масивній підошві з перепадом висоти.

Їхні моделі виглядають сучасно та відображають розвиток українського взуттєвого ринку.

Ціни: білі кросівки Nexx White у стилі ретро — 2600 грн, синьо-білі кросівки Sierra Electric White з натуральної замші у поєднанні зі шкірою — 2400 грн

Де купити: на сайті

Ікос

Бренд Ікос пропонує замшеві кросівки з незвичайною шнурівкою, китицею або липучками. Вони зроблені з натуральних матеріалів і мають прошиті вручну деталі, що гарантує якість і довговічність.

Також є стильні моделі з хутром для прохолодних днів.

Ціни: коричневі замшеві кросівки з акцентною китичкою — 2900 грн, принтовані кросівки з акцентними липучками — 2030 грн

Де купити: на сайті

Artell

Сімейна майстерня Artell створює взуття з любов’ю до деталей та ручної роботи. У весняній колекції представлені замшеві снікери в сірих і карамельних відтінках, а також ефектна “волохата” модель з леопардовим принтом.

Любителям мінімалізму сподобаються зелені замшеві кросівки, які легко поєднувати з різними образами.

Ціни: сірі замшеві снікери — 4 100 грн, “волохаті” кеди з леопардовим принтом — 4800 грн

Де купити: на сайті ; в шоурумі (вул. Обсерваторна, 9)

TUTO VZUTO

Український бренд TUTO VZUTO вже понад 10 років створює стильне та універсальне жіноче взуття.

«Ми хотіли виготовляти власний продукт в Україні, який вирізняється якістю поміж конкурентів», — розповідають власники бренда Маша й Любомир.

У весняній колекції представлена модель ASPEN — карамельні шкіряні кросівки з білою шнурівкою. Вони також доступні в чорному та бежевому кольорах. Це взуття легко впишеться в будь-який гардероб і стане чудовим вибором на весну.

Ціни: карамельні шкіряні кросівки ASPEN — 3995 грн

Де купити: на сайті ; в магазині (вул. Берковецька, 6Д (ТРЦ Lavina Mall))

Ali Saulidi

Упізнаваний за футуристичним дизайном, бренд Ali Saulidi останнім часом багато працює над удосконаленням взуття для військових. Проте в його лінійці також можна знайти футуристичні снікери і полегшені кросівки, які чудово впишуться в повсякденний літній гардероб.

Ціни: червоно-чорні снікери GEMINI II — $235

Де купити: на сайті , в шоурумі (вулиця Лютеранська, 27/29)

Для тих, хто хоче повністю оновити весняний гардероб, варто заглянути в добірку нових українських брендів одягу або ознайомитися з брендами, що шиють одяг великих розмірів . А якщо шукаєте комфортний одяг для активного способу життя, радимо звернути увагу на українські бренди, що створюють спортивний одяг . Весна — це чудовий привід оновити гардероб та підтримати локальних виробників.

Фото: соцмережі брендів