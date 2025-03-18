10 весняних плащів і тренчів від українських брендів

Весна – ідеальний час для легкого та елегантного верхнього одягу. У цьому сезоні українські бренди пропонують весняні плащі і тренчі , що поєднують комфорт, функціональність і сучасний дизайн.

Зібрали десять моделей, які допоможуть створити стильний образ на будь-який випадок.

VIGO

VIGO — бренд, який створили дизайнерки Ірина Виставна та Оксана Гринчишин. Його фірмовий стиль — прості, але виразні силуети.

На весну бренд пропонує оригінальну модель — сіро-бежевий однобортний тренч об’ємного крою. Кишені спереду, спинка й рукава оздоблені металевими люверсами і шнурівкою. Талію виробу підкреслює пояс-шнурок.

Ціни: сіро-бежевий однобортний тренч зі шнурками — 4050 грн

Де купити: на сайті

INÍCIO DE MARÇO

Бренд INÍCIO DE MARÇO працює з європейськими стоковими тканинами та створює мінімалістичний і практичний одяг.

Їхній весняний тренч із квітковим принтом має прямий крій, довжину міді, комір-стійку та застібку на ґудзики. Щільна джинсова тканина з контрастним орнаментом робить модель помітною, але водночас легкою для поєднання з базовими речами.

Ціни: тренч із квітковим принтом — 8400 грн

Де купити: на сайті

HUKH

Заснований сестрами Нікою та Вітою Гук, бренд HUKH відстоює ідею slow-fashion та виробляє одяг із преміальних італійських тканин.

На весну в них є утеплений тренч в бежево-оливковому кольорі Audrey. Він має прямий крій, оверсайз-силует і застібку на ґудзики. Тканина водонепроникна, що робить його ідеальним для дощової погоди.

Ціни: утеплений тренч в бежево-оливковому кольорі Audrey — 15900 грн

Де купити: на сайті ; в шоурумі (м. Львів, вул. Вороного, 5)

VEM VET atelier

VEM VET atelier — це львівський бренд, що ставить у пріоритет функціональність і мінімалізм.

Їхній AMSTERDAM trench coat — тренч максі із преміальної котонової тканини, яка відштовхує вологу завдяки щільному плетінню. Двобортний силует ідеально підкреслює фігуру, а знімний шарф додає варіативності в створенні образів.

Ціни: AMSTERDAM trench coat — 10100 грн

Де купити: на сайті ; в шоурумах (м. Львів, вул. Ференца Ліста 3; м. Дніпро, вул. Хороброго 22; м. Вінниця, вул. Магастратська 50; м. Луцьк (пр. Волі 8)

USUAL

Заснований у Луцьку бренд розпочав свій шлях із пошиття першого оверсайз-худі, а зараз пропонує базовий одяг для будь-якого сезону.

Їхній попелясто-рожевий тренч виготовлений із плащівки та має акцентний комір контрастного відтінку. Завдяки блискавці та поясу модель легко адаптується під різні стилістичні рішення.

Ціни: попелясто-рожевий тренч — 5800 грн

Де купити: на сайті ; в шоурумі (м. Луцьк, пр. Волі, 6)

JUL

Бренд JUL працює в Києві й регулярно випускає нові колекції з лімітованим тиражем, а також сезонні та тематичні дропи. Крім того, мають постійні лінійки спортивного одягу, деніму, виробів із кашеміру та трикотажу.

На весну він пропонує розкльошений коричневий тренч. Завдяки легкій конструкції без підкладки, він ідеально підходить для перехідного сезону. Розкльошений крій створює елегантний силует, а міді довжина додає універсальності.

Ціни: розкльошений коричневий тренч — 8699 грн

Де купити: на сайті ; в шоурумах (м. Київ, вул. Мечникова, 6; вул. Велика Васильківська, 14; ЦУМ Хрещатик, 38; м. Луцьк, вул. Сенатора, ½, м. Львів, вул. Федоровича, 29; м. Одеса, вул. Канатна, 27/1; м. Вінниця, вул. Архітектора Артинова, 19А)

PAPAYA

Бренд PAPAYA працює в сегменті fashion-ритейлу з 2010 року і пропонує речі українського виробництва.

Їхній тренч з екошкіри кремового кольору має довжину максі та доповнений двобортною застібкою на ґудзики. Модель підходить як для повсякденного використання, так і для створення більш вишуканих образів.

Ціни: тренч з екошкіри кремового кольору — 9900 грн

Де купити: на сайті; в шоурумах (м. Київ, вул. Саксаганського, 24; м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 11; вул. Університетська, 4; м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 31; пр. Незалежності, 53; м. Львів, вул. Петра Дорошенка, 15; вул. Пантелеймона Куліша, 46; м. Тернопіль, вул. Руська, 19)

diadia

Бренд diadia, що народився в Закарпатті, створює одяг з італійських тканин та фокусується на комфортних силуетах.

Серед їхнього верхнього одягу є oversize тренч оливкового кольору має вільний крій, застібається на ґудзики та доповнений поясним ременем, який дозволяє регулювати посадку. Завдяки універсальному дизайну ця модель легко поєднується як із повсякденним, так і з діловим гардеробом.

Ціни: oversize тренч оливкового кольору — 7990 грн

Де купити: на сайті; в шоурумах (м. Київ, вул. В. Васильківська, 27 (ст.м. Площа Українських Героїв); м. Львів, вул. Дорошенка, 17; м. Івано-Франківськ, вул. Шашкевича, 7

KATIMO

Цей український бренд працює з концепцією інтелектуального мінімалізму та створює колекції з акцентом на вишукані силуети.

Їхній Calla Coat вирізняється архітектурним кроєм та незвичайним декоративним рішенням — високим коміром у вигляді квітки кали. Фактурна тканина з легким відблиском додає вишуканості та робить цю модель однією з найбільш особливих у сезоні.

Ціни: Calla Coat — 13800 грн

Де купити: на сайті ; в шоурумі (вул. Рейтарська, 19А)

KOLOSOVA

KOLOSOVA – бренд, що створює сучасну жіночу класику. В основі філософії – елегантність, яка підходить для будь-якого моменту життя.

Тренч міді із екошкіри в сизому кольорі має класичний двобортний крій із V-подібними лацканами. Виконаний із м’якої 100% екошкіри, він пасуватиме як до офіційного, так і до повсякденного гардероба.

Ціни: тренч міді із екошкіри сизого кольору — 9900 грн

Де купити: на сайті

Оновлюючи гардероб на весну, варто звернути увагу не лише на верхній одяг, а й на інші елементи стилю. Наприклад, українські бренди пропонують стильне взуття – від класичних балеток до масивних чобіт. Також вітчизняні виробники створюють комфортний одяг для йоги або спортивних активностей. А тим, хто цікавиться новими іменами в українській моді, варто переглянути цю підбірку .

Фото: соцмережі брендів