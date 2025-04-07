Зеленський підписав закон, який дозволяє не повертати державне та комунальне майно: подробиці

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №12089 "Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача".

Раніше на сайті президента з'явилася петиція із закликом накласти вето на цей законопроєкт. Вона набрала необхідну кількість голосів, але так і не була розглянута.

Як розповідають у "Чесно", згідно з новим законом, після 10 років з моменту незаконного відчуження ділянки, зокрема лісу, прибережної, інших природних зон, держава чи громада втрачають право вимагати повернення цих територій.

А якщо з часу відчуження минуло до 10 років і суд ухвалить рішення щодо повернення ділянки державі чи громаді – вони мають виплатити власнику компенсацію за ринковою вартістю. Однак компенсацій втрат державі та територіальній громаді не передбачено.

Водночас закон передбачає винятки для земель стратегічного значення, об’єктів критичної інфраструктури, природоохоронного фонду та культурної спадщини, однак містить нюанси, які ускладнюють, або унеможливлюють таке повернення.

Також він не враховує, що межі земель природоохоронного фонду чи культурної спадщини часто не визначені чітко і не зафіксовані в Державному земельному кадастрі. У таких випадках держава повністю втрачає механізми повернення цих активів.

Крім того, запропоновані у законопроєкті формулювання можуть ускладнити повернення майна та земель на тимчасово окупованих рф територіях України, хоча на це прямо вказало головне юридичне управління Верховної Ради.

Як розповіли у "Спадщині", цей закон дозволяє не повертати державне та комунальне майно, незаконно набуте понад 10 років тому. Навіть якщо це памʼятки, заповідники чи землі, передані з порушеннями. Він відкриває дорогу багатьом резонансним забудовам: садиби Терещенків, археологічного комплексу в Китаєві, Жукового острова — і не тільки.

Цей закон легалізує:

забудову прибережних смуг;

забудову пам’яток, доведених до руйнації;

забудову археологічних та природоохоронних територій.

Також в організації закликали об'єднуватися та готувати спільний позов про скасування закону.