"Мирні люди" та "БожеВільні": назвали номінантів на премію "Золота Дзиґа"
Українська кіноакадемія оголосила номінантів у різних категоріях, які змагатимуться за премію "Золота Дзиґа".
Номінанти у категорії "Найкращий фільм":
- "БожеВільні", реж. Денис Тарасов
- "Будинок "Слово". Нескінчений роман", реж. Тарас Томенко
- "Мирні люди", реж. Оксана Карпович
- "Порцелянова війна", реж. Слава Леонтьєв
- "Редакція", реж. Роман Бондарчук
- "Ти мене любиш?", реж. Антоніна Ноябрьова
- "Фрагменти льоду", реж. Марія Стоянова
- "Я, "Побєда" і Берлін", реж. Ольга Ряшина
Номінанти у категорії "Найкращий документальний фільм":
- "Мирні люди"
- "Фрагменти льоду"
- "Порцелянова війна"
Номінанти у категорії "Найкращий короткометражний документальний фільм":
- "Алло, я на горі", реж. Ліза Пирожкова
- "Там, де закінчується Росія", реж. Олексій Радинський
- "Чи справді місяць зроблений із сиру?", реж. Анастасія Канарьова
Номінанти у категорії "Найкращий короткометражний ігровий фільм":
- "Додаткові сцени", реж. Роман Хімей, Ярема Малащук
- "Уроки водіння", реж. Анастасія Груба
- "Чорничне літо", реж. Марія Кондакова
Номінанти у категорії "Серіал":
- Homo amans, реж. Саша Лідаговський
- "Евакуація", реж. Денис Тарасов
- "Потяг", реж. Володимир Янощук
- "Шлях", реж. Денис Тарасов
Переглянути повний список номінантів можна за посиланням. Імена переможців оголосять у червні цього року.
"Золота Дзиґа" — українська національна кінопремія, яку присуджують за професійні досягнення у розвитку українського кінематографа. Заснована у 2017 році Українською кіноакадемією.
Опубліковано: 13 травня 2025