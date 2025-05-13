"Мирні люди" та "БожеВільні": назвали номінантів на премію "Золота Дзиґа"

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Валерія Гуржий
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Українська кіноакадемія оголосила номінантів у різних категоріях, які змагатимуться за премію "Золота Дзиґа".

Номінанти у категорії "Найкращий фільм":

Номінанти у категорії "Найкращий документальний фільм":

  • "Мирні люди"
  • "Фрагменти льоду"
  • "Порцелянова війна"

Номінанти у категорії "Найкращий короткометражний документальний фільм":

  • "Алло, я на горі", реж. Ліза Пирожкова
  • "Там, де закінчується Росія", реж. Олексій Радинський
  • "Чи справді місяць зроблений із сиру?", реж. Анастасія Канарьова

Номінанти у категорії "Найкращий короткометражний ігровий фільм":

  • "Додаткові сцени", реж. Роман Хімей, Ярема Малащук
  • "Уроки водіння", реж. Анастасія Груба
  • "Чорничне літо", реж. Марія Кондакова

Номінанти у категорії "Серіал":

  • Homo amans, реж. Саша Лідаговський
  • "Евакуація", реж. Денис Тарасов
  • "Потяг", реж. Володимир Янощук
  • "Шлях", реж. Денис Тарасов

Переглянути повний список номінантів можна за посиланням. Імена переможців оголосять у червні цього року.

"Золота Дзиґа" — українська національна кінопремія, яку присуджують за професійні досягнення у розвитку українського кінематографа. Заснована у 2017 році Українською кіноакадемією.

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Опубліковано: 13 травня 2025
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