"Мирні люди" та "БожеВільні": назвали номінантів на премію "Золота Дзиґа"

Українська кіноакадемія оголосила номінантів у різних категоріях, які змагатимуться за премію "Золота Дзиґа".

Номінанти у категорії "Найкращий фільм":

"БожеВільні", реж. Денис Тарасов

"Будинок "Слово". Нескінчений роман", реж. Тарас Томенко

"Мирні люди", реж. Оксана Карпович

"Порцелянова війна", реж. Слава Леонтьєв

"Редакція", реж. Роман Бондарчук

"Ти мене любиш?", реж. Антоніна Ноябрьова

"Фрагменти льоду", реж. Марія Стоянова

"Я, "Побєда" і Берлін", реж. Ольга Ряшина

Номінанти у категорії "Найкращий документальний фільм":

"Мирні люди"

"Фрагменти льоду"

"Порцелянова війна"

Номінанти у категорії "Найкращий короткометражний документальний фільм":

"Алло, я на горі", реж. Ліза Пирожкова

"Там, де закінчується Росія", реж. Олексій Радинський

"Чи справді місяць зроблений із сиру?", реж. Анастасія Канарьова

Номінанти у категорії "Найкращий короткометражний ігровий фільм":

"Додаткові сцени", реж. Роман Хімей, Ярема Малащук

"Уроки водіння", реж. Анастасія Груба

"Чорничне літо", реж. Марія Кондакова

Номінанти у категорії "Серіал":

Homo amans, реж. Саша Лідаговський

"Евакуація", реж. Денис Тарасов

"Потяг", реж. Володимир Янощук

"Шлях", реж. Денис Тарасов

Переглянути повний список номінантів можна за посиланням. Імена переможців оголосять у червні цього року.

"Золота Дзиґа" — українська національна кінопремія, яку присуджують за професійні досягнення у розвитку українського кінематографа. Заснована у 2017 році Українською кіноакадемією.