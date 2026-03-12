Міккі Рурка виселили з будинку в Лос-Анджелесі через борги

Голлівудський актор Міккі Рурк втратив право оренди свого помешкання на Дрексель-авеню в Лос-Анджелесі. Вищий суд округу виніс рішення на користь орендодавця через борг у розмірі майже $60 тисяч, пише Variety.

Позов про незаконне утримання майна подав власник будинку Ерік Т. Голді. Згідно з матеріалами справи, Рурк не надав офіційної відповіді на скаргу та не з’явився до суду для захисту.

За рішенням суду договір оренди був анульований, а актор зобов’язаний звільнити приміщення. Власник вимагав саме повернення контролю над майном, а не відшкодування збитків.

Ще у грудні минулого року актору вручили повідомлення з вимогою сплатити борг або звільнити будинок протягом трьох днів.

Ситуація набула розголосу в січні, коли на платформі GoFundMe з’явилася сторінка для збору коштів на погашення боргу актора. Фонду вдалося зібрати близько $100 тисяч, проте сам Рурк заперечив свою причетність до ініціативи, а згодом навіть пообіцяв помститися шахраям.