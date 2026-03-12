Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Міккі Рурка виселили з будинку в Лос-Анджелесі через борги

Артем Черничко 12 березня 2026
525

Голлівудський актор Міккі Рурк втратив право оренди свого помешкання на Дрексель-авеню в Лос-Анджелесі. Вищий суд округу виніс рішення на користь орендодавця через борг у розмірі майже $60 тисяч, пише Variety.

Позов про незаконне утримання майна подав власник будинку Ерік Т. Голді. Згідно з матеріалами справи, Рурк не надав офіційної відповіді на скаргу та не з’явився до суду для захисту.

За рішенням суду договір оренди був анульований, а актор зобов’язаний звільнити приміщення. Власник вимагав саме повернення контролю над майном, а не відшкодування збитків.

Ще у грудні минулого року актору вручили повідомлення з вимогою сплатити борг або звільнити будинок протягом трьох днів.

Ситуація набула розголосу в січні, коли на платформі GoFundMe з’явилася сторінка для збору коштів на погашення боргу актора. Фонду вдалося зібрати близько $100 тисяч, проте сам Рурк заперечив свою причетність до ініціативи, а згодом навіть пообіцяв помститися шахраям.

Мітки
Новини
Читайте також
Гурт The Pussycat Dolls возз'єднався — колектив випустив новий сингл та анонсував тур Сильвестр Сталлоне став виконавчим продюсером нового фільму про Рембо — сам актор у стрічці не з'явиться Італія придбала рідкісний портрет роботи Караваджо за €30 мільйонів Організатори «Оскара» посилили заходи безпеки після попередження про загрозу атаки безпілотниками по Каліфорнії
«Таємний агент» — бразильський політичний трилер без політики 12 березня 2026 «Гамнет», «Кутюр» та «Гострі картузи»: 12 фільмів березня 12 березня 2026 «Гамнет» Хлої Чжао — ультрамелодрама про трагедію, що перемагає смерть 11 березня 2026 Тіло — поле битви: як феміністичне мистецтво змушує дивитися на те, на що не хочеться дивитися 09 березня 2026 «Наречена!» — новий «Джокер: Божевілля на двох», тільки краще 09 березня 2026 «Дівчата за дівчат»: у центрі Києва пройшов Марш жінок 08 березня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.