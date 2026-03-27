Депутати Європарламенту вимагають позбавити Венеційську бієнале коштів через павільйон РФ

Скандал навколо повернення Росії на Венеційську бієнале набирає обертів. 37 депутатів Європейського парламенту підписали відкритий лист до керівництва ЄС із вимогою негайно припинити будь-яке фінансування виставки, доки на ній представлений павільйон країни-агресора. Про це пише Politico.

Згідно з листом, за останні три роки Євросоюз виділив бієнале близько €2 мільйонів. Депутати наголошують, що підтримка інституції, яка надає майданчик державі під санкціями, суперечить цінностям ЄС.

«За жодних обставин Росія — держава, на яку накладено масштабні санкції ЄС, — не повинна мати права брати участь у заході, що фінансується коштом європейських платників податків. Російський павільйон не можна використовувати для будь-якої діяльності, чи то у фізичній, чи в цифровій формі», — йдеться у зверненні.

Закритий павільйон Росії на 59-й Венеційській бієнале 2022 року. (Фото: James Arthur Gekiere / Belga via AFP)

Парламентарі називають участь РФ «неприйнятною» та наголошують, що кожен день присутності російського павільйону в програмі послаблює довіру до Євросоюзу. Окрім припинення фінансування, підписанти вимагають провести офіційну перевірку учасників та організаторів російського павільйону, а також запровадити персональні санкції проти осіб, пов'язаних із російським урядом або пропагандистським апаратом, які залучені до підготовки виставки.

«Український народ, який бореться і гине за цінності, на яких був побудований цей Союз, заслуговує на краще, ніж невизначеність», — наголошується у зверненні.

Росія не брала участі у Венеційській бієнале з 2022 року. Рішення допустити країну викликало хвилю обурення серед міністрів країн Європи. Крім того, понад 9 тисяч осіб підписали відкритий лист із протестом проти присутності РФ на заході. Єврокомісія спочатку пригрозила санкціями організаторам, однак далі заяв справа не пішла. Згодом організатори бієнале заявили про відсутність порушень у допуску Росії на виставку, а мер Венеції назвав умову, за якої країні заборонять участь.