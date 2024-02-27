5 проєктів лютого, які змінять Київ

Києв продовжує розвиватися та реалізовувати нові проєкт розвитку міста. Ми зібрали проєкти місяця, які вплинуть на життя міста. Серед них – нові укриття, зона відпочинку на Оболонському острові, терапевтичний сад для ветеранів та нові велодоріжки.

Планується, що нові велодоріжки з'являться на вулицях – Рейгана (колишня назва — Драйзера), Лифаря (колишня назва — Сабурова), та Архітектора Ніколаєва, що на Троєщині, а також Привокзальній, Ялтинській, Тростянецькій, Здолбунівській, Ахматової, Вербицького та Ревуцького, що в Дарницькому районі.

У Деснянському районі взагалі фактично немає підвальних приміщень у житлових будинках, які можуть бути придатними для укриттів через те, що район будувався на пісках, тому цього року на Троєщині планують обладнати декілька великих укриттів та побудувати нові укриття у чотирьох закладах освіти.

Біля мосту-хвилі на Оболонському мосту планують облаштувати нову відпочинкову. На ній з'являться різні зони для відпочинку: дитячі, пляжні, розважальні та спортивні.

У Києві, на базі Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН створять Центр реабілітації здоров'я жінок, які постраждали від війни. Він буде розрахований на жінок, які перебували в полоні, мали поранення, жінок-військових, які тривалий час перебували на фронті, і це призвело до погіршення їх здоровʼя, жінок з порушенням репродуктивних функцій, жінок та дівчат-підлітків, які виїхали з тимчасово окупованих територій.

Центр працюватиме у декількох напрямках: медико-психологічна реабілітація, нейроендокринна реабілітація, фізична реабілітація, репродуктивна реабілітація.

Біля Контрактової площі може з’явитися терапевтичний сад для ветеранів у скандинавському стилі. Сад планують розташувати на ділянці на Притисько-Микільській вулиці між будинками № 1 та № 5. Сад включатиме елементи, які сприяють розслабленню, уважності та сенсорній стимуляції, зокрема заспокійливі кольори, м’які текстури та квітучі рослини. Також там будуть відокремлені зони для усамітнення, а також спільні простори для соціальної взаємодії та підтримки. Загалом сад планують розділити на три рівні відповідно до рівня психотравми відвідувача.

Фото: Unsplash\Oleksandr Zhabin, Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир, Павло Авдокушин, Unsplash\Sincerely Media,